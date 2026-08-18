Felipe Pigna en Política a las Brasas: "El Éxodo Jujeño fue una tarea realmente impresionante"

El historiador y escritor Felipe Pigna fue el invitado de Política a las Brasas durante su paso por Jujuy y dedicó buena parte de la entrevista a uno de los acontecimientos centrales de la historia provincial: el Éxodo Jujeño. En la previa del 23 de agosto, repasó el rol de Manuel Belgrano, la participación del pueblo jujeño y la importancia que tuvo aquella gesta en la lucha por la Independencia.

Pigna también trazó un puente entre la historia y el presente y dejó algunas definiciones sobre la realidad política argentina . Durante la conversación analizó el escenario nacional, el rol de las fuerzas políticas y la relación entre la Nación y las provincias, además de plantear su mirada sobre el gobierno de Javier Milei.

Al reconstruir el contexto en el que se produjo el Éxodo Jujeño , Pigna destacó especialmente la decisión de Manuel Belgrano y la capacidad de lograr que la población acompañara una medida extrema ante el avance realista. “La otra cuestión básica es la convicción, el predicar con el ejemplo, que la gente te crea. No es fácil decirle a un pueblo: ‘Bueno, quemen los ranchos y nos vamos’”, sostuvo el historiador.

Pigna recordó que desde Buenos Aires la indicación era retroceder hasta Córdoba, una alternativa que Belgrano consideraba inconveniente porque implicaba dejar el norte en manos de las fuerzas españolas. “ La única respuesta era: ‘Bajen hasta Córdoba’ . A él le parecía que bajar a Córdoba era una exageración porque era dejar el norte directamente en manos de los españoles”, explicó.

En ese contexto, destacó la decisión de avanzar hacia Tucumán y resistir allí con el acompañamiento de la población. Pero Pigna puso el foco también en un aspecto menos recordado de la historia: el regreso de los jujeños después del Éxodo. “Se habla de la ida, pero no de la vuelta, que fue impresionante”, señaló. Y recordó lo que significó regresar y encontrarse con “toda una ciudad destrozada, saqueada, rota a propósito” para luego comenzar la reconstrucción.

Para el historiador, allí también hubo un enorme esfuerzo de Belgrano y, fundamentalmente, del pueblo jujeño para recuperar la ciudad y continuar con una guerra por la Independencia que todavía estaba lejos de terminar.

Los Decididos de la Patria y las mujeres en la Independencia

Otro de los puntos de la entrevista estuvo centrado en los Decididos de Jujuy, jóvenes que formaron parte de la retaguardia durante el Éxodo. “Los Decididos de Jujuy, los Decididos de la Patria, es algo muy lindo porque son los chicos más jóvenes, de 15 años, 17 años, que integran una fuerza que es la retaguardia, que es lo último que sale con el Éxodo para cuidar a ese pueblo”, explicó Pigna.

También reivindicó el papel de las mujeres durante las guerras por la Independencia, tanto de aquellas que participaron directamente en la lucha como de las que sostuvieron a sus familias mientras los hombres marchaban a combatir.

“Fueron grandes constructoras de la patria, anónimas, que pocas veces se las tiene en cuenta”, afirmó. En ese recorrido mencionó a María Remedios del Valle, Juana Azurduy y Macacha Güemes, entre otras figuras, y destacó especialmente la participación femenina en las redes que acompañaron la lucha independentista en el norte.

El cuadro "La Capitana - María Remedios del Valle", realizado por Gisela Banzer, ganadora del concurso impulsado por el Ministerio de Cultura en 2020, fue emplazada en la sala 1 del Anexo A de la Cámara baja, junto al retrato de Martín Miguel de Güemes.

Pigna apoyó que el 23 de agosto sea feriado nacional

Durante la entrevista en Política a las Brasas también se planteó la posibilidad de que el 23 de agosto sea declarado feriado nacional en reconocimiento al Éxodo Jujeño. Pigna respaldó la iniciativa y trazó un paralelismo con lo ocurrido con la conmemoración nacional de Martín Miguel de Güemes.

“Creo que es fundamental. Y lo charlábamos ayer: la importancia que tuvo el feriado de Güemes. Cómo Güemes empezó a crecer como figura nacional a partir del feriado, porque lo colocan en un lugar donde hay que hablar: ‘Bueno, ¿por qué hoy es feriado?’”, explicó el historiador. Y fue contundente sobre el caso jujeño: “Me parece buenísimo que el 23 sea feriado. Debería serlo, sin ninguna duda”.

La propuesta, remarcaron durante el programa, busca que la fecha tenga alcance nacional no simplemente como una jornada no laborable, sino como un día de memoria histórica que permita dimensionar el aporte de Jujuy al proceso independentista.

De la historia al presente político argentino

La conversación también avanzó sobre la actualidad. Pigna cuestionó el escenario político nacional y particularmente el rumbo del gobierno de Javier Milei, al considerar que algunas de sus políticas se alejan de aspectos que históricamente caracterizaron a la Argentina.

“Somos un país donde siempre la ciencia tuvo mucha importancia, la educación pública, la educación universitaria. Siempre nos dieron orgullo nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros artistas”, expresó el especialista. Luego explicó que, desde su perspectiva, tampoco se cumplieron algunas de las promesas que inicialmente podían resultar atractivas para una parte de la sociedad, y cuestionó especialmente las políticas vinculadas con la ciencia, la cultura, la educación y la salud públicas.

El federalismo y el reclamo de las provincias

Asimismo, Pigna puso el foco en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias y consideró necesario fortalecer el debate sobre el federalismo. “Lo que menos hay es federalismo”, sostuvo, al referirse a la distribución de recursos y a los reclamos provinciales.

En ese marco, consideró que las provincias deberían tener una posición más firme: “Me parece que debería ser más enérgico el reclamo de las provincias para que se cumpla la ley, básicamente”. La conversación derivó además hacia la posibilidad de fortalecer los bloques regionales, particularmente en el norte argentino. Pigna consideró que el NOA comparte problemáticas que permitirían construir posiciones comunes.

“El NOA es una región por definición”, señaló, y mencionó entre los temas compartidos la distancia respecto de los principales centros económicos, el agua, la minería y la infraestructura.