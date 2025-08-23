Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

El Éxodo Jujeño fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia en la Guerra de la Independencia. Tuvo lugar el 23 de agosto de 1812, cuando el general Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte, ordenó a la población abandonar la ciudad de San Salvador de Jujuy y emprender una retirada hacia Tucumán.
La medida formó parte de una estrategia militar conocida como “tierra arrasada”, que consistió en destruir cosechas, casas, corrales y cualquier recurso que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.
Un pueblo que dejó todo por la libertad
La retirada fue masiva y forzada: participaron hombres, mujeres, ancianos y niños que, en medio del invierno, debieron dejar sus bienes, hogares y animales para sumarse al desplazamiento. El objetivo era privar al enemigo de recursos y garantizar que las fuerzas patriotas pudieran reorganizarse en mejores condiciones más al sur.
El Éxodo implicó un enorme sacrificio para la población jujeña, que abandonó su tierra sin saber si podría recuperarla. Sin embargo, el compromiso con la causa revolucionaria fue más fuerte y convirtió aquel hecho en un símbolo de unidad y entrega por la libertad.
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño
La orden de Belgrano y el impacto en la guerra
Belgrano tomó la decisión tras evaluar la inferioridad de sus tropas frente al ejército realista que avanzaba hacia el norte argentino. Consciente de que no podría resistir en Jujuy, buscó ganar tiempo y reagrupar a sus hombres en Tucumán.
El Éxodo Jujeño no fue un hecho aislado: se transformó en la antesala de la Batalla de Tucumán, librada el 24 de septiembre de 1812, donde el Ejército del Norte obtuvo una victoria decisiva que marcó un punto de inflexión en la guerra.
Un legado de memoria y patriotismo
El Éxodo Jujeño es considerado una de las gestas más heroicas de la historia argentina. Cada 23 de agosto se recuerda como un día de profundo significado para la provincia y para el país, ya que representa el espíritu de sacrificio de un pueblo en defensa de la libertad.
Hoy, la fecha es conmemorada con actos oficiales, representaciones históricas y desfiles cívico-militares que mantienen viva la memoria de aquel momento en que Jujuy se convirtió en ejemplo de entrega y patriotismo.
