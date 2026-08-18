Éxodo Jujeño 2026: horarios, recorrido y todo lo que hay que saber

El Éxodo Jujeño 2026 tendrá una agenda especial al cumplirse 214 años de la gesta heroica . Entre las actividades centrales estará la tradicional Marcha Evocativa , que este año tendrá un recorrido diferente y volverá a las calles céntricas de San Salvador de Jujuy.

Jujuy. Éxodo Jujeño: la marcha evocativa y la quema simbólica también se vivirán en Tilcara

Desde la Asociación Gaucha Jujeña confirmaron que la actividad se organiza junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La concentración de la Marcha Evocativa será a las 17 horas del sábado 22 de agosto en avenida Córdoba, en la punta del Parque San Martín .

Desde allí, los participantes avanzarán por calle Salta hasta llegar a la rotonda de avenida Urquiza . Luego continuarán por calle Gorriti hasta el puente.

En ese sector se realizará la lectura del bando y la tradicional quema simbólica, prevista aproximadamente para las 20 horas.

La quema se realizará en el Parque Lineal, a la altura del Puente Gorriti. Desde la Asociación Gaucha invitaron a la comunidad a acompañar la actividad desde las márgenes del río.

Este año, a diferencia de ediciones anteriores, el recorrido no se realizará por el Parque Xibi Xibi, sino que atravesará distintos sectores del centro de San Salvador de Jujuy.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Desfile cívico, militar y gaucho

Como es costumbre, el domingo se realizarán los actos centrales y el desfile cívico, militar y gaucho, que tendría lugar en avenida Forestal de Alto Comedero, aunque todavía no está confirmado.

Los Hornitos cumple 40 años

Otra de las actividades destacadas será la celebración de los 40 años de la feria de comidas regionales “Los Hornitos”.

En este marco se realizará el 1° Festival Nacional del Éxodo Jujeño, en Ciudad Cultural, con propuestas gastronómicas y espectáculos.

La feria tendrá entrada libre y gratuita durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 12 a 18 horas.

Cronograma de Los Hornitos

Sábado 22: de 12 a 18, con entrada libre y gratuita.

Domingo 23: de 12 a 18, con entrada libre y gratuita.

Además, durante las noches del viernes 21 y sábado 22, se realizará el festival con entrada arancelada.