Hoy es el Día Nacional del Voluntariado: mirá cómo ayudar en Jujuy

El Día Nacional del Voluntariado es una fecha para poner en valor el trabajo de quienes colaboran de manera voluntaria y sin recibir una remuneración, tanto en instituciones públicas como privadas y organizaciones sociales.
Una fecha vinculada a San Francisco de Asís
La fecha fue establecida en homenaje a San Francisco de Asís, considerado patrono del voluntariado hospitalario. También se vincula con quienes realizan tareas solidarias de acompañamiento y apoyo a personas enfermas, sus familias y las instituciones de salud.
El voluntariado abarca distintas áreas y representa una forma de participación solidaria que permite acompañar a personas y comunidades que atraviesan diferentes necesidades.
La importancia de esta tarea también fue reconocida a nivel internacional: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2001 como Año Internacional de los Voluntarios.
Día Nacional del Voluntariado.
Instituciones solidarias que funcionan en Jujuy
“Merendero a Pulmón”: realizan una merienda cinco veces a la semana destinada a más de 400 niños que viven en un asentamiento. Contacto: 388-5018949.
“Guadalupe Daniela”: colaboran con merenderos y comedores de Jujuy. Número: 3885629592.
“Por una Sonrisa”: asisten a personas en situación de calle los días miércoles por la noche. Realizan festivales solidarios. Facebook: Por una Sonrisa. Cel: 3883387464.
Hidrocefalia Amar la Vida: colaboran con personas con discapacidad de Jujuy: Contacto: 3884576403.
Fundación Recrearte: ayudan a personas con discapacidad a través de eventos recreativos e inclusión. Para sumarse al: 3884199702.
Comedor Nolasco: Ayudan a familias en situación de pobreza de Palpalá: Número: 3885100379.
Merendero Picapiedra: Colaboración con personas de escasos recursos de las 150 Hectáreas de Alto Comedero: Teléfono: 3884450709.
Comedor Manitos Unidas: Ayuda a familias del sector Tupac Amaru de Alto Comedero: Número: 3884666056.
“Hogar Pequeña Belén”: intervienen sobre problemáticas de adicciones o maltrato en hombres y mujeres. Tienen un albergue en el que viven personas en recuperación y recuperadas. Facebook: Hogar Belén.
Ayuda a personas en situación de calle.
Fundación “Sí”: contienen a personas en situación de calle, visitan a niños de comedores y con familias de escasos recursos. Facebook: Fundación Sí Jujuy.
“Payamigos Hospitalarios”: visitan a niños hospitalizados, adultos mayores institucionalizados y concurren a barrios de bajos recursos. Contactos: 3884397814.
“Hogar San Roque”: recuperan perros maltratados y los integran de nuevo a la sociedad dándolos en adopción. Realizan campañas de concientización en escuelas y otras instituciones. Facebook: Hogar San Roque (oficial).
“Narices Frías”: Rescatan perros y gatos maltratados para curarlos y darlos en adopción. Facebook: Narices Frías Jujuy.
Fundación “Aves”: su tarea va dirigida al cuidado del medio ambiente, mediante charlas y actividades que buscan promover esta acción. Contacto: fundacionaves@gmail. Facebook: Fundación Aves.
“Jujuy Da Vida”: está compuesto por un grupo de personas que fueron trasplantadas o esperan un órgano. Facebook: Jujuy Da Vida.
Fundación “Manos Abiertas”: Su misión servir, promover y dignificar a quienes más lo necesitan, niños, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de calle. Facebook: Manos Abiertas Jujuy.
“Abrazando Corazones”: confeccionan muñecos de pulpos con materiales adecuados para bebés prematuros y también ayudan a familias. Contacto: 388-5750674.
Fundación “Fermín Morales”: contienen a pequeños que sufren de cáncer y a sus familias colaborando con donaciones. Contacto: Fundación Fermín Morales.
Fundación Tinkunakama: contienen a pequeños que sufren de cáncer y a sus familias colaborando con donaciones.
Copa de Leche “Los Peques”: realizan una merienda destinada a pequeños en situación de pobreza que viven en el barrio Luca Arias de Alto Comedero. Contacto: 388-468332.
Hilos de Esperanza: realizan talleres y colaboraciones en comedores de la provincia. Contacto: 3885714581.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.