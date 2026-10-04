Hoy es el Día Nacional del Voluntariado: mirá cómo ayudar en Jujuy

El Día Nacional del Voluntariado es una fecha para poner en valor el trabajo de quienes colaboran de manera voluntaria y sin recibir una remuneración, tanto en instituciones públicas como privadas y organizaciones sociales.

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Solidaridad. Contienen a niños carenciados con clases de apoyo y necesitan ayuda

La fecha fue establecida en homenaje a San Francisco de Asís , considerado patrono del voluntariado hospitalario. También se vincula con quienes realizan tareas solidarias de acompañamiento y apoyo a personas enfermas, sus familias y las instituciones de salud.

El voluntariado abarca distintas áreas y representa una forma de participación solidaria que permite acompañar a personas y comunidades que atraviesan diferentes necesidades.

La importancia de esta tarea también fue reconocida a nivel internacional: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2001 como Año Internacional de los Voluntarios .

Día Nacional del Voluntariado.

Instituciones solidarias que funcionan en Jujuy

“Merendero a Pulmón”: realizan una merienda cinco veces a la semana destinada a más de 400 niños que viven en un asentamiento. Contacto: 388-5018949.

“Guadalupe Daniela”: colaboran con merenderos y comedores de Jujuy. Número: 3885629592.

“Por una Sonrisa”: asisten a personas en situación de calle los días miércoles por la noche. Realizan festivales solidarios. Facebook: Por una Sonrisa. Cel: 3883387464.

Hidrocefalia Amar la Vida: colaboran con personas con discapacidad de Jujuy: Contacto: 3884576403.

Fundación Recrearte: ayudan a personas con discapacidad a través de eventos recreativos e inclusión. Para sumarse al: 3884199702.

Comedor Nolasco: Ayudan a familias en situación de pobreza de Palpalá: Número: 3885100379.

Merendero Picapiedra: Colaboración con personas de escasos recursos de las 150 Hectáreas de Alto Comedero: Teléfono: 3884450709.

Comedor Manitos Unidas: Ayuda a familias del sector Tupac Amaru de Alto Comedero: Número: 3884666056.

“Hogar Pequeña Belén”: intervienen sobre problemáticas de adicciones o maltrato en hombres y mujeres. Tienen un albergue en el que viven personas en recuperación y recuperadas. Facebook: Hogar Belén.

Ayuda a personas en situación de calle.

Fundación “Sí”: contienen a personas en situación de calle, visitan a niños de comedores y con familias de escasos recursos. Facebook: Fundación Sí Jujuy.

“Payamigos Hospitalarios”: visitan a niños hospitalizados, adultos mayores institucionalizados y concurren a barrios de bajos recursos. Contactos: 3884397814.

“Hogar San Roque”: recuperan perros maltratados y los integran de nuevo a la sociedad dándolos en adopción. Realizan campañas de concientización en escuelas y otras instituciones. Facebook: Hogar San Roque (oficial).

“Narices Frías”: Rescatan perros y gatos maltratados para curarlos y darlos en adopción. Facebook: Narices Frías Jujuy.

Fundación “Aves”: su tarea va dirigida al cuidado del medio ambiente, mediante charlas y actividades que buscan promover esta acción. Contacto: fundacionaves@gmail. Facebook: Fundación Aves.

Solidaridad en Jujuy.

“Jujuy Da Vida”: está compuesto por un grupo de personas que fueron trasplantadas o esperan un órgano. Facebook: Jujuy Da Vida.

Fundación “Manos Abiertas”: Su misión servir, promover y dignificar a quienes más lo necesitan, niños, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de calle. Facebook: Manos Abiertas Jujuy.

“Abrazando Corazones”: confeccionan muñecos de pulpos con materiales adecuados para bebés prematuros y también ayudan a familias. Contacto: 388-5750674.

Fundación “Fermín Morales”: contienen a pequeños que sufren de cáncer y a sus familias colaborando con donaciones. Contacto: Fundación Fermín Morales.

Fundación Tinkunakama: contienen a pequeños que sufren de cáncer y a sus familias colaborando con donaciones.

Copa de Leche “Los Peques”: realizan una merienda destinada a pequeños en situación de pobreza que viven en el barrio Luca Arias de Alto Comedero. Contacto: 388-468332.

Hilos de Esperanza: realizan talleres y colaboraciones en comedores de la provincia. Contacto: 3885714581.