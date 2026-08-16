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16 de agosto de 2026 - 12:01
País.

En Tucumán endurecen las multas por tirar basura en las calles

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensificó los controles por tirar basura en la vía pública, y ponen multas de hasta $900.000.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Basura en Tucumán (Archivo)

Basura en Tucumán (Archivo)

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán profundizó los controles contra quienes tiren basura en la vía pública y secuestró 25 vehículos utilizados para cometer estas infracciones. Los responsables fueron identificados mediante el sistema de cámaras de vigilancia y podrían recibir multas de hasta $900.000.

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El secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental, Javier González, explicó que los procedimientos corresponden a hechos registrados durante junio, julio y agosto. La investigación incluyó el análisis de imágenes captadas por las cámaras y el entrecruzamiento de información con organismos municipales, provinciales y nacionales para identificar a los propietarios de los rodados.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía Ambiental presentó los antecedentes ante el juez ambiental de San Miguel de Tucumán, quien ordenó el secuestro de los 25 vehículos y la aplicación de las sanciones previstas en el Código de Faltas. Los infractores deberán realizar su descargo ante la Justicia y, posteriormente, el magistrado determinará si corresponde devolver los vehículos y aplicar sanciones complementarias.

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En Tucumán endurecen las multas por tirar basura en las calles

Desde el municipio remarcaron que los controles buscan evitar la formación de basurales clandestinos y preservar la limpieza y el ambiente urbano. El Código de Faltas vigente contempla multas de hasta $900.000 para quienes sean detectados arrojando residuos en la vía pública.

Tucumán: adulteraron un camión y ocultaron hojas de coca

Un control de Gendarmería Nacional en Tucumán terminó con el secuestro de 779 kilos de hojas de coca que estaban escondidos en un doble fondo de un camión térmico. El vehículo fue detenido sobre la Ruta Provincial 307.

Un doble fondo oculto en un camión térmico terminó delatando una carga de 779 kilos de hojas de coca durante un operativo de Gendarmería en Tucumán. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 307, luego de que los efectivos advirtieran irregularidades en la estructura del vehículo.

El conductor del camión aseguró que había partido desde Cafayate, en Salta, y que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán cuando fue interceptado por los gendarmes. Las primeras sospechas llevaron a los efectivos a realizar una revisión más exhaustiva del camión. Durante la inspección, detectaron anomalías en las uniones de las placas metálicas de las paredes internas de la caja térmica.

Durante la inspección, los gendarmes también advirtieron diferencias en las dimensiones de la estructura del vehículo. El hallazgo aumentó las sospechas sobre la posible existencia de un espacio oculto en el camión. Para profundizar la inspección, los efectivos utilizaron un escáner móvil, que permitió detectar imágenes compatibles con la presencia de elementos ocultos dentro de la estructura del camión.

Tras obtener la autorización del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, los gendarmes retiraron una de las piezas externas de la estructura. La maniobra permitió confirmar las sospechas: había un doble fondo en el camión.

El doble fondo escondía 32 bultos envueltos en bolsas de arpillera y nylon. La mercadería fue trasladada a la sede de la unidad, donde los agentes procedieron a extraerla y contabilizarla. El operativo terminó con el secuestro de 779 kilos de hojas de coca en estado natural.

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