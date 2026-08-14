Estudiantes (RC) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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El cotejo entre Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán, por la fecha 5 del Clausura, se jugará el próximo lunes 17 de agosto, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura Estudiantes (RC) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Independiente Riv. (M) por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán viene de caer derrotado 1 a 2 ante Sarmiento. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos empatados y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 2 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Atlético Tucumán quien ganó 4 a 0. Fernando Espinoza es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs San Lorenzo: 21 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Huracán: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Instituto: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Belgrano: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán, según país Argentina: 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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