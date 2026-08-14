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14 de agosto de 2026 - 14:12
Liga Profesional

Estudiantes (RC) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

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Estudiantes (RC) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán, por la fecha 5 del Clausura, se jugará el próximo lunes 17 de agosto, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

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Así llegan Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Independiente Riv. (M) por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer derrotado 1 a 2 ante Sarmiento. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos empatados y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 2 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Atlético Tucumán quien ganó 4 a 0.

Fernando Espinoza es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 21 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Huracán: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Instituto: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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