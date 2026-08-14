Gimnasia (Mendoza) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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El duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Talleres correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 21:30 (hora Argentina), el lunes 17 de agosto.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Talleres En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura Gimnasia (Mendoza) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Instituto. Suma 1 partido sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 2 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura A Talleres no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Lanús. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 victoria, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

Gimnasia (Mendoza) pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y no le han convertido goles. El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Talleres. El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Gimnasia: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Rosario Central: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia (Mendoza) y Talleres, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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