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14 de agosto de 2026 - 14:49
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Talleres. El partido se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el lunes 17 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Andrés Gariano.

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Gimnasia (Mendoza) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Talleres correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 21:30 (hora Argentina), el lunes 17 de agosto.

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Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Talleres

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Instituto. Suma 1 partido sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 2 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

A Talleres no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Lanús. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 victoria, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

Gimnasia (Mendoza) pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y no le han convertido goles.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Talleres.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Rosario Central: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Talleres, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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