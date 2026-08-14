Vélez vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El próximo lunes 17 de agosto, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Defensa y Justicia enfrenta a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Defensa y Justicia viene de vencer a Newell`s en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 6 le han convertido.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería. En esta competencia, los resultados de Defensa y Justicia han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 1 partidos.

En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs River Plate: 23 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Dep. Riestra: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Belgrano: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Vélez y Defensa y Justicia, según país

Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)