Sin quórum en el Senado, Manuel Adorni logra estirar su situación política

La sesión del Senado fracasó tras el apoyo del PRO al oficialismo sobre las mayorías.

El Senado había programado una sesión para este jueves con el objetivo de tratar las iniciativas que impulsan la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a raíz del incremento de su patrimonio. No obstante, tras la decisión del PRO de alinearse con el Poder Ejecutivo en relación con las mayorías requeridas para avanzar con el procedimiento, la sesión finalmente no logró el quórum necesario.

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El titular del bloque peronista, José Mayans , se pronunció luego de la sesión frustrada y cuestionó el intento de modificación del reglamento . “Quien vota con ese criterio es porque está protegiendo a Adorni”, afirmó con dureza.

Se cayó la sesión en el Senado y Adorni gana más tiempo.

Además, Mayans sostuvo que el cambio fue impulsado por apenas ocho senadores y que generó divisiones dentro del bloque oficialista. “Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, añadió, al tiempo que remarcó que incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo ausente en la conducción de la sesión.

En relación con el futuro de las iniciativas de interpelación , señaló que, según lo previsto, habrían sido giradas a comisión y consideró que “se puede trabajar en la comisión la próxima semana”.

La oposición no logró quórum y se cayó la sesión.

Mayans también sostuvo que “hay desconcierto en el Gobierno” y ratificó que la posición de la oposición respecto de Adorni es de “interpelación, censura y separación del cargo”.

La postura del PRO ante el caso Adorni

El PRO informó hoy que acompañaría el impulso del pedido de interpelación, aunque al mismo tiempo respaldó la posición del Gobierno, que sostiene que se requieren los dos tercios de los votos para aprobar el proyecto de resolución sobre tablas.

La semana anterior, el PRO, la UCR e incluso Patricia Bullrich habían consensuado con el peronismo que alcanzaba con una mayoría absoluta de 37 votos. Sin embargo, una semana más tarde dieron marcha atrás con ese acuerdo y complicaron la posibilidad de avanzar con la iniciativa.

El PRO informó hoy que acompañaría el impulso del pedido de interpelación, aunque al mismo tiempo respaldó la posición del Gobierno.

La Libertad Avanza cuenta con 21 integrantes en la Cámara y sumaría el apoyo de al menos cuatro legisladores radicales, dos representantes de Misiones y uno del bloque Provincia Unidos, lo que le permitiría frenar sin mayores complicaciones el avance de la interpelación del funcionario.

Con la sesión ya caída, el tema pasará a ser analizado en comisión y podría regresar al recinto con despacho, un escenario que le otorga margen al jefe de Gabinete para descomprimir la exposición pública en el corto plazo.

El juego y la interna del PRO

El titular del bloque del PRO, Martín Goerling, había anticipado que impulsaría el tratamiento sobre tablas para citar a Manuel Adorni a presentarse el 2 de julio, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio, tras admitir que no declaró unos 500.000 dólares en ahorros no registrados.

Se cayó la sesión en el Senado.

“Es un jefe de Gabinete que le ha mentido a la Cámara de Diputados y a todo el país, que ha evadido impuestos y ha roto la confianza con toda la sociedad”, afirmó Goerling.

No obstante, en la Cámara de Diputados el PRO terminó alineándose con el Gobierno al no aportar su presencia para alcanzar el quórum en una sesión que también buscaba avanzar con la interpelación de Adorni, otorgándole así un respiro político. Una postura similar adoptó en el Senado en relación con la discusión reglamentaria.

Esa serie de decisiones provocó tensiones dentro del espacio y desembocó en la sorpresiva e inesperada renuncia al partido del exsenador Esteban Bullrich.

Esteban Bullrich.

En una carta dirigida a Mauricio Macri y difundida a través de sus redes sociales, el exministro de Educación formalizó su alejamiento del PRO y sostuvo: “La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

“Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, concluyó Bullrich.