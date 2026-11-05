jueves 05 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2026 - 19:51
Mundo.

Santiago Peña rompió el silencio en Paraguay: "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

Santiago Peña publicó un mensaje y pidió garantizar la devolución de los ahorros. "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas", dijo.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Santiago Peña, tras su renuncia como presidente de Paraguay.

Santiago Peña, tras su renuncia como presidente de Paraguay.

Lee además
Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay 
Mundo.

Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno
La Cámara de Diputados de Paraguay debate el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña por cinco causales vinculadas a Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)
Paraguay.

Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

El mensaje llegó después de una jornada de máxima tensión en Asunción, donde el Congreso no logró resolver la aceptación de su renuncia debido a la falta de quórum. Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad el inicio de un juicio político contra Peña, en el marco del escándalo por la intervención de Ueno Bank.

Qué dijo Santiago Peña después de presentar su renuncia

En una extensa publicación dirigida a los ciudadanos paraguayos, el mandatario reconoció la incertidumbre que atraviesa el país y manifestó su intención de afrontar el proceso institucional.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, comenzó su mensaje.

El reclamo por los ahorros de los paraguayos

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la situación de los clientes de Ueno Bank, entidad cuya intervención desencadenó la crisis financiera y las protestas contra el Gobierno.

Peña insistió en que la discusión sobre su continuidad en la Presidencia no debe impedir que avancen las medidas destinadas a recuperar los depósitos.

“Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, manifestó.

El mandatario sostuvo que durante su gestión buscó impulsar medidas, dentro del marco legal y en coordinación con las instituciones responsables, para garantizar la devolución de los fondos.

Asimismo, señaló que investigar las irregularidades y resolver la situación de los ahorristas deben ser dos procesos simultáneos. Según planteó, ninguna de esas obligaciones puede utilizarse como argumento para demorar la otra.

Por qué renunció Santiago Peña y qué pasó en el Congreso

La crisis política de Paraguay se profundizó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, una situación que dejó a millones de clientes sin poder acceder normalmente a sus depósitos y provocó manifestaciones contra el Gobierno.

En ese contexto, Santiago Peña presentó formalmente su renuncia este jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la decisión no frenó el avance de las acusaciones en su contra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay

Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

La autopsia reveló la causa de muerte del futbolista de Tenerife, Jesús de Miguel

Lo que se lee ahora
Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay  video
Mundo.

Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Imagen ilustrativa generada con IA.
Clima.

El Niño en Jujuy: "Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, hay que prepararse"

Quini 6 - Sorteo 
Juego.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 4 de noviembre

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos
Espectáculos.

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por los viajes de sus hijos

Alerta amarilla en Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy y cambia el tiempo

El Niño ya cambia la vida bajo el océano.
Mundo.

El Niño altera el ecosistema marino: aparecieron especies tropicales en el Pacífico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel