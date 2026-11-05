Santiago Peña rompió el silencio en Paraguay: "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

El presidente de Paraguay , Santiago Peña , volvió a pronunciarse públicamente este jueves, horas después de presentar su renuncia en medio de una profunda crisis política y financiera. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que se defenderá en el juicio político que avanza en su contra y aseguró que la recuperación de los ahorros de los ciudadanos afectados debe ser una prioridad, independientemente de su futuro político.

Paraguay. Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Mundo. Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

El mensaje llegó después de una jornada de máxima tensión en Asunción, donde el Congreso no logró resolver la aceptación de su renuncia debido a la falta de quórum. Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad el inicio de un juicio político contra Peña, en el marco del escándalo por la intervención de Ueno Bank.

En una extensa publicación dirigida a los ciudadanos paraguayos, el mandatario reconoció la incertidumbre que atraviesa el país y manifestó su intención de afrontar el proceso institucional.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad” , comenzó su mensaje.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El reclamo por los ahorros de los paraguayos

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la situación de los clientes de Ueno Bank, entidad cuya intervención desencadenó la crisis financiera y las protestas contra el Gobierno.

Peña insistió en que la discusión sobre su continuidad en la Presidencia no debe impedir que avancen las medidas destinadas a recuperar los depósitos.

“Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, manifestó.

El mandatario sostuvo que durante su gestión buscó impulsar medidas, dentro del marco legal y en coordinación con las instituciones responsables, para garantizar la devolución de los fondos.

Asimismo, señaló que investigar las irregularidades y resolver la situación de los ahorristas deben ser dos procesos simultáneos. Según planteó, ninguna de esas obligaciones puede utilizarse como argumento para demorar la otra.

Por qué renunció Santiago Peña y qué pasó en el Congreso

La crisis política de Paraguay se profundizó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, una situación que dejó a millones de clientes sin poder acceder normalmente a sus depósitos y provocó manifestaciones contra el Gobierno.

En ese contexto, Santiago Peña presentó formalmente su renuncia este jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la decisión no frenó el avance de las acusaciones en su contra.