Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

Paraguay atraviesa una fuerte crisis institucional luego de que el Congreso no pudiera completar este jueves el tratamiento de la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña. La sesión conjunta quedó sin quórum tras el retiro de legisladores del Partido Colorado y la dimisión quedó pendiente de resolución.

Paraguay. Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Mundo. Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

Horas antes, Peña había presentado formalmente su renuncia a la Presidencia en medio de la crisis generada por la situación de Ueno Bank. El documento ingresó al Congreso durante la tarde y motivó una convocatoria especial de diputados y senadores para decidir si aceptaban o rechazaban la dimisión.

Sin embargo, durante el tratamiento legisladores oficialistas abandonaron la sala y no quedó el número mínimo necesario para continuar con la sesión. De esta manera, el Congreso no llegó a adoptar una decisión definitiva sobre la salida del mandatario.

Antes de la sesión conjunta, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el inicio del juicio político contra Santiago Peña. Los 78 diputados presentes acompañaron la acusación y remitieron el procedimiento al Senado.

La renuncia presidencial abrió entonces una discusión sobre qué mecanismo debía continuar: aceptar la dimisión o avanzar con el proceso de juicio político que ya había sido aprobado por Diputados.

Tras la caída de la sesión por falta de quórum, la senadora opositora Celeste Amarilla sostuvo que el juicio político continúa vigente y afirmó que el proceso debería retomarse. Según expresó la legisladora, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, le indicó que, al no haberse completado el trámite de aceptación de la renuncia, deberá continuar el procedimiento iniciado previamente.

Qué originó la crisis

La situación política se precipitó a partir de la crisis del Ueno Bank, entidad sometida a un proceso de resolución por parte del Banco Central de Paraguay. La institución cuenta con alrededor de 2,9 millones de clientes.

En medio de ese escenario, Peña presentó su renuncia y señaló que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país y en la situación de los ahorristas afectados.

Paralelamente, la Fiscalía General de Paraguay abrió una investigación contra el mandatario vinculada con denuncias relacionadas con el caso Ueno Bank.

Con la renuncia todavía sin ser aceptada por el Congreso y el juicio político pendiente de resolución, la situación institucional de Santiago Peña continúa abierta y deberá definirse en una nueva instancia legislativa.