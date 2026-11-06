El minuto a minuto de la crisis en Paraguay

Pedro Alliana se prepara para asumir la presidencia de Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, es el dirigente llamado a suceder a Santiago Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank. Conocido como “Mangui”, Alliana es una de las principales figuras de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, y referente del movimiento Honor Colorado.

Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Llegó a la vicepresidencia tras integrar la fórmula electoral junto a Santiago Peña, que ganó las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año, para cumplir un mandato constitucional que finaliza en 2028.

El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña en medio de la crisis bancaria

Su trayectoria política comenzó en 2006, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar, aunque no consiguió ganar las elecciones. En 2008 fue elegido gobernador de Ñeembucú y permaneció en el cargo hasta 2013. Posteriormente, fue electo diputado nacional y renovó su banca en 2018. Durante su paso por el Congreso presidió la Cámara de Diputados entre 2017 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2022.

Dentro del Partido Colorado, Alliana consolidó su influencia en 2015, cuando llegó a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Ocupó ese puesto hasta enero de 2023 y se convirtió en uno de los principales referentes de Honor Colorado. Su posible llegada a la presidencia se produce en un escenario de incertidumbre institucional, mientras continúa el proceso político contra Santiago Peña.