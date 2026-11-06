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6 de noviembre de 2026 - 19:26
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El minuto a minuto de la crisis en Paraguay

Tras la destitución de Santiago Peña, asumió Pedro Alliana como presidente de Paraguay. Ordenaron la detención del ex Presidente

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Asumió Pedro Alliana como presidente de Paraguay.&nbsp;

Asumió Pedro Alliana como presidente de Paraguay. 

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El Congreso de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera provocada por el cierre de Ueno Bank.

El Senado aprobó su remoción por mal desempeño de sus funciones con 44 votos y una abstención, luego de que el mandatario presentara su renuncia y el Congreso no le diera curso. La crisis se desató tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus ahorros y provocó protestas en Asunción. Peña enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad financiera y el manejo de fondos públicos. El mandatario negó haber cometido delitos.

Santiago Peña quedó detenido en su domicilio tras ser destituido como presidente de Paraguay

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó detenido en su domicilio este viernes 6 de noviembre, pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La medida fue ordenada por la Fiscalía en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados con el colapso de Ueno Bank, que desencadenó una crisis financiera y política en el país.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la residencia de Peña, en Asunción, para notificarle la orden de detención. El exmandatario permanecerá bajo custodia en su vivienda hasta quedar a disposición del Ministerio Público. La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central de Paraguay, sobre quien pesa otra orden de detención

Ordenaron la detención de Santiago Peña

Tras haber sido destituido, la Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos. La medida fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026, en la causa 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay

Pedro Alliana asumió este viernes 6 de noviembre como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña en medio de la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank. El dirigente del Partido Colorado, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente, quedó al frente del Poder Ejecutivo y deberá completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. Su llegada a la presidencia se produce en un escenario de tensión política, investigaciones judiciales y reclamos de millones de ahorristas afectados por la crisis bancaria.

Paraguay en crisis

Santiago Peña se convierte en el segundo presidente electo democráticamente desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (el 2 y 3 de febrero de 1989) en ser destituido por mal desempeño de funciones, tras el caso de Fernando Lugo (alianza opositora) el 22 de junio de 2012.

Santiago Peña realizó minutos antes de la destitución un nuevo descargo en X. “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, manifestó.

“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”.

Pedro Alliana se prepara para asumir la presidencia de Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, es el dirigente llamado a suceder a Santiago Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank. Conocido como “Mangui”, Alliana es una de las principales figuras de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, y referente del movimiento Honor Colorado.

Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Llegó a la vicepresidencia tras integrar la fórmula electoral junto a Santiago Peña, que ganó las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año, para cumplir un mandato constitucional que finaliza en 2028.

El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña en medio de la crisis bancaria

El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña en medio de la crisis bancaria

Su trayectoria política comenzó en 2006, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar, aunque no consiguió ganar las elecciones. En 2008 fue elegido gobernador de Ñeembucú y permaneció en el cargo hasta 2013. Posteriormente, fue electo diputado nacional y renovó su banca en 2018. Durante su paso por el Congreso presidió la Cámara de Diputados entre 2017 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2022.

Dentro del Partido Colorado, Alliana consolidó su influencia en 2015, cuando llegó a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Ocupó ese puesto hasta enero de 2023 y se convirtió en uno de los principales referentes de Honor Colorado. Su posible llegada a la presidencia se produce en un escenario de incertidumbre institucional, mientras continúa el proceso político contra Santiago Peña.

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