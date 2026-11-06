El minuto a minuto de la crisis en Paraguay

El Congreso de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera provocada por el cierre de Ueno Bank.
Santiago Peña quedó detenido en su domicilio tras ser destituido como presidente de Paraguay
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó detenido en su domicilio este viernes 6 de noviembre, pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La medida fue ordenada por la Fiscalía en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados con el colapso de Ueno Bank, que desencadenó una crisis financiera y política en el país.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la residencia de Peña, en Asunción, para notificarle la orden de detención. El exmandatario permanecerá bajo custodia en su vivienda hasta quedar a disposición del Ministerio Público. La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central de Paraguay, sobre quien pesa otra orden de detención