El Senado de Paraguay rechazó los planteos de los abogados de Santiago Peña y avanza el juicio político

El Senado de Paraguay dio un nuevo paso este viernes en el juicio político contra el presidente Santiago Peña al aprobar la incorporación de las pruebas presentadas por la comisión de diputados encargada de sostener la acusación.

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La decisión fue adoptada mediante una votación electrónica. Los 41 senadores presentes votaron a favor de admitir el material probatorio y no se registraron votos por el rechazo.

Durante la jornada, los abogados de Peña formularon objeciones sobre las pruebas y cuestionaron el procedimiento. Sin embargo, el Senado, constituido como tribunal para el juicio político, resolvió incorporar los documentos, informes y antecedentes presentados por los acusadores.

Previamente, la Cámara Alta había rechazado el pedido de Peña para contar con una prórroga de 72 horas destinada a preparar su defensa. Esa solicitud fue desestimada por 39 votos, mientras que tres senadores acompañaron el pedido y dos se abstuvieron.

Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay

El mandatario no se presentó personalmente ante el Senado. Más tarde llegaron sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda para realizar una presentación en su representación.

Cómo continúa el juicio político

Con las pruebas admitidas, el procedimiento avanza ahora hacia la presentación de los alegatos finales y posteriormente al juzgamiento de Peña por parte del Senado.

El proceso se desarrolla después de que el Congreso no lograra completar el tratamiento de la renuncia que Peña presentó el jueves, debido a la falta de quórum durante la sesión. Por ese motivo, continúa formalmente en el cargo mientras se desarrolla el juicio político.

La crisis se originó en el marco del cierre de Ueno Bank y las investigaciones y cuestionamientos surgidos a partir de la situación de la entidad financiera.

Peña había señalado públicamente que se presentaría ante las instituciones correspondientes para ejercer su defensa y entregar la información que le fuera requerida.

La próxima instancia del procedimiento será la exposición de los alegatos antes de que el Senado avance con la definición sobre el juicio político.