viernes 06 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2026 - 16:15
Debate.

El Senado de Paraguay rechazó los planteos de los abogados de Santiago Peña y avanza el juicio político

Los 41 senadores presentes aprobaron incorporar las pruebas de la acusación. El proceso continuará con los alegatos y el juzgamiento.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Senado de Paraguay.

Senado de Paraguay.

Lee además
Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay. 
Economía.

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay
Congreso de Paraguay.
Escándalo.

Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

La decisión fue adoptada mediante una votación electrónica. Los 41 senadores presentes votaron a favor de admitir el material probatorio y no se registraron votos por el rechazo.

El Senado rechazó los planteos de la defensa

Durante la jornada, los abogados de Peña formularon objeciones sobre las pruebas y cuestionaron el procedimiento. Sin embargo, el Senado, constituido como tribunal para el juicio político, resolvió incorporar los documentos, informes y antecedentes presentados por los acusadores.

Previamente, la Cámara Alta había rechazado el pedido de Peña para contar con una prórroga de 72 horas destinada a preparar su defensa. Esa solicitud fue desestimada por 39 votos, mientras que tres senadores acompañaron el pedido y dos se abstuvieron.

Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay

Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay

El mandatario no se presentó personalmente ante el Senado. Más tarde llegaron sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda para realizar una presentación en su representación.

Cómo continúa el juicio político

Con las pruebas admitidas, el procedimiento avanza ahora hacia la presentación de los alegatos finales y posteriormente al juzgamiento de Peña por parte del Senado.

El proceso se desarrolla después de que el Congreso no lograra completar el tratamiento de la renuncia que Peña presentó el jueves, debido a la falta de quórum durante la sesión. Por ese motivo, continúa formalmente en el cargo mientras se desarrolla el juicio político.

La crisis se originó en el marco del cierre de Ueno Bank y las investigaciones y cuestionamientos surgidos a partir de la situación de la entidad financiera.

Peña había señalado públicamente que se presentaría ante las instituciones correspondientes para ejercer su defensa y entregar la información que le fuera requerida.

La próxima instancia del procedimiento será la exposición de los alegatos antes de que el Senado avance con la definición sobre el juicio político.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay

Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

Santiago Peña rompió el silencio en Paraguay: "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

Crisis en Paraguay: comenzó el reintegro de los ahorros a los clientes de Ueno Bank

Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Lo que se lee ahora
León XIV ya viaja hacia América Latina: llegará a Argentina el domingo   video
Mundo.

El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289

El papa León XIV en Uruguay.
EN VIVO.

El papa León XIV habla en Uruguay: "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser profundas"

Tareas de Defensa Civil en el arroyo Las Martas. video
Fenómeno.

El Niño en Jujuy: ante posibles lluvias intensas, realizan tareas preventivas en el arroyo Las Martas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel