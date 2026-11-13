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13 de noviembre de 2026 - 14:35
País.

Javier Milei afirmó ante empresarios que "el estado natural del hombre fue la pobreza"

El Presidente Javier Milei habló ante empresarios en la Gala Endeavor 2026, defendió el capitalismo y anunció su objetivo de ampliar la apertura económica.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Presidente Javier Milei

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“Lo que hay que explicar es la riqueza, porque el estado natural del hombre, durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial, fue la pobreza”, afirmó el mandatario, al presentar su interpretación sobre la evolución económica de las sociedades.

“Lo que hay que explicar es la riqueza, porque el estado natural del hombre, durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial, fue la pobreza”, “Lo que hay que explicar es la riqueza, porque el estado natural del hombre, durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial, fue la pobreza”,

Qué dijo Milei sobre la pobreza y la generación de riqueza

Durante su discurso, el Presidente planteó que el crecimiento económico experimentó un cambio fundamental a partir de la Revolución Industrial. Para fundamentar su posición, citó estudios del economista Angus Maddison y afirmó que, durante siglos, los ingresos por habitante tuvieron un crecimiento muy limitado.

“Para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años” “Para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años”

Según Milei, el desarrollo tecnológico permitió aumentar considerablemente la producción y mejorar las condiciones materiales de vida. El mandatario sostuvo que esos avances estuvieron acompañados por el fortalecimiento de la propiedad privada, la libertad económica y el respeto por los contratos.

También destacó el impacto de la tecnología sobre la productividad y los salarios, al considerar que una mayor capacidad de producción permite reducir costos y ampliar el acceso a bienes y servicios.

Milei anunció que busca ampliar la apertura económica al 90% para 2031

Otro de los ejes de su presentación fue la integración comercial de Argentina con el resto del mundo.

El Presidente aseguró que, cuando comenzó su gestión, el país tenía acceso comercial a mercados que representaban menos del 10% de la población mundial. Según las cifras que presentó, la apertura de más de 500 mercados permitió elevar ese alcance al 30%.

Su objetivo, explicó, es llegar al 90% para el año 2031.

“Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa” “Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa”

En ese contexto, defendió la desregulación económica y señaló que el papel del Gobierno debe concentrarse en establecer condiciones para que las empresas puedan desarrollarse.

“Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos” “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”

El papel de la inteligencia artificial y las inversiones

En la parte final del discurso, Milei se refirió al impacto de la inteligencia artificial sobre la economía y las oportunidades que, según su visión, podría generar para Argentina. Mencionó el potencial del país en materia energética, minera y tecnológica, especialmente por sus reservas de litio, cobre y uranio, además de los recursos de Vaca Muerta y la capacidad de generación nuclear.

También destacó las condiciones climáticas de la Patagonia para instalar centros de procesamiento de datos.

El Presidente vinculó esas oportunidades con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que existen solicitudes de adhesión por más de 210.000 millones de dólares, de las cuales 76.000 millones ya fueron aprobadas.

Finalmente, reiteró que el crecimiento de la productividad constituye uno de los principales objetivos de su política económica y sostuvo que su Gobierno busca generar condiciones para atraer inversiones y ampliar los mercados internacionales.

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