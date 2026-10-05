Las ventas minoristas pyme aumentaron 0,3% interanual en septiembre

En septiembre, las ventas minoristas pyme registraron una suba real del 0,3% interanual, mientras que cayeron un 1,2% respecto de agosto. En lo que va del año la retracción acumulada es del 2,1%.

El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor. El freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas.

Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura.

Al examinar el balance cualitativo sobre la situación interanual de los comercios, el 50,2% de los dueños de pymes encuestados señaló que el estado de su empresa no presentó cambios respecto al mismo mes del año anterior. Esta respuesta mostró una suba de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el 47,4% registrado en agosto. Simultáneamente, el porcentaje que manifestó un retroceso en las condiciones de su actividad descendió al 44,3%, lo que representa una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a la medición previa. Finalmente, la proporción de firmas que logró una evolución favorable se situó en el 5,6%, marcando una contracción marginal de 0,5 puntos porcentuales en el período.

Respecto a las expectativas para los próximos 12 meses, el 44,1% de los consultados anticipa que el desempeño de su firma permanecerá constante, reflejando un alza leve de 0,2 puntos porcentuales frente al informe de agosto. A su vez, un 41,8% de las respuestas proyectó un panorama futuro más favorable —una disminución de un punto porcentual respecto al mes anterior—, en tanto que el 14,1% restante prevé un empeoramiento. Por último, ante la consulta sobre la conveniencia de realizar inversiones, el 55,7% de los comerciantes consideró que no es una etapa propicia, reduciéndose 2,2 puntos porcentuales respecto a la medición precedente, mientras que el 31% optó por no definir su posición y un 13,4% avaló la concreción de nuevos desembolsos de capital.

En el desagregado sectorial, cinco de los siete rubros relevados presentaron variaciones interanuales positivas. El mayor incremento correspondió a Textil e indumentaria (+5%), seguido por Calzado y marroquinería (+3,5%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+3,3%); Farmacia (+1,5%); y Perfumería (+0,7%). En contraste, dos sectores registraron caídas en la comparación con el mismo mes del año anterior, encabezados por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,4%); y Alimentos y bebidas (-3,1%).

El índice general de ventas minoristas informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Durante septiembre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 19,4%, mientras que la suba intermensual fue del 8,7%.

El desempeño minorista de septiembre reflejó una demanda orientada estrictamente a la reposición indispensable, en un contexto de presupuestos familiares restringidos y menor tracción tras las fechas comerciales del mes de agosto. Si bien el inicio de la primavera favoreció consultas y ventas puntuales en alimentos frescos, bebidas frías, heladerías, prendas livianas y artículos de refacción hogareña o pintura, estos movimientos no lograron compensar el retroceso del consumo general. Las decisiones de compra se caracterizaron por una marcada fragmentación, compras por necesidad inmediata, el reemplazo por segundas marcas o líneas económicas, y la postergación de bienes de mayor porte como amoblamientos, obras de construcción integral o conjuntos completos de indumentaria.

Desde la perspectiva de la oferta, los comercios operaron con márgenes bajo presión frente a las modificaciones en costos de reposición, la competencia de canales mayoristas y el comercio informal o importado. En los casos de Textil e indumentaria y de Calzado y marroquinería —sectores con alzas interanuales respecto de las caídas pronunciadas en septiembre de 2025— los comerciantes consultados manifestaron que tuvieron rentabilidad negativa a cambio de obtener mayor liquidez financiera.

Asimismo, ante la cautela o la falta de margen crediticio para compromisos de largo plazo, el financiamiento en cuotas cortas sin interés y las promociones bancarias resultaron determinantes para asegurar el cierre de operaciones. Frente a este escenario y con una proporción mayoritaria de propietarios que percibe un contexto poco propicio para la inversión, las pymes profundizaron un esquema de gestión prudente, priorizando la rotación rápida de inventarios y evitando la inmovilización del capital de trabajo.