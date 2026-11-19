El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad , con 71 votos a favor y ninguno en contra, según los datos de la votación informados. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las pensiones, las prestaciones y la cobertura médica, mediante un régimen permanente que reemplazará la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

País. Cómo es el Cottolengo de Don Orione, el hogar para personas con discapacidad que visitará el Papa León XIV

País. Senado: la nueva Ley de Discapacidad obtuvo dictamen y la tratarían el 19 de noviembre

La nueva normativa mantiene derechos contemplados en el sistema actual, incorpora mecanismos de control y establece condiciones de financiamiento para brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores.

Uno de los puntos principales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima y se actualiza según la movilidad correspondiente. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo una herramienta fundamental dentro del sistema.

Además, la ley permite que una persona pueda cobrar su pensión y trabajar en relación de dependencia o como monotributista, siempre que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Si se supera ese límite, el beneficio podrá suspenderse mientras dure esa situación, con mecanismos para recuperar el cobro cuando vuelvan a cumplirse las condiciones.

Qué pasará con las prestaciones médicas y los tratamientos

La normativa garantiza la continuidad del Programa Federal Incluir Salud, o del sistema que lo reemplace, destinado a titulares de pensiones que no cuentan con otra cobertura médica.

También se mantiene el nomenclador único nacional, que determina los valores de referencia para servicios como rehabilitación, terapias y transporte.

Los aranceles de estas prestaciones tendrán actualizaciones automáticas y periódicas vinculadas con la movilidad jubilatoria y la inflación.

Debate por la Ley de Discapacidad en el Senado.

Auditorías y financiamiento: los otros puntos importantes

El Estado podrá realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de las pensiones, mediante cruces de información con organismos nacionales. Ante posibles irregularidades, se contemplan mecanismos de notificación y derecho a presentar un descargo, con un plazo de 60 días.

En materia económica, se establece un piso presupuestario para discapacidad que no podrá reducirse en términos reales respecto del año anterior. También se prevén mecanismos para cancelar deudas pendientes con prestadores. Minuto Uno+1

Cuándo entra en vigencia la nueva ley

Tras su aprobación en el Congreso, la norma deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, aunque existe la posibilidad de un veto.

El texto establece que comenzará a regir al día siguiente de su publicación y contempla un plazo de 30 días hábiles para su reglamentación.