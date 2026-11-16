Una familia necesitó en octubre $1.549.126 para no ser pobre en Jujuy

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.549.126,66 durante octubre de 2026 para no quedar por debajo de la línea de pobreza en Jujuy, según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). Para cubrir únicamente los alimentos esenciales y superar la línea de indigencia, ese mismo hogar requirió $702.023,64.

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Datos. Una familia argentina necesitó $1.690.000 en octubre para no ser pobre

El relevamiento corresponde a la valorización mensual de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), dos indicadores utilizados para determinar los ingresos mínimos que necesitan los hogares según su composición.

Durante octubre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 1,7% respecto de septiembre, mientras que la Canasta Básica Total registró una suba del 1,2%.

En la comparación con octubre de 2025, los incrementos fueron del 40% para la canasta alimentaria y del 36,9% para la total. En lo que va de 2026, la CBA acumuló un aumento del 30,2% y la CBT del 28,6%.

Cuánto necesita una persona y cada grupo familiar para no ser pobre o indigente

Familia / canasta básica.

El informe de la DiPEC detalla los ingresos necesarios para una persona adulta de referencia y tres tipos de hogares, teniendo en cuenta las edades y necesidades de consumo de sus integrantes.

Una persona sola: adulto equivalente, correspondiente a un hombre de entre 30 y 60 años. Para no ser indigente: $227.192,12. Para no ser pobre: $501.335,49.

Familia de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. Para no ser indigente: $554.348,77. Para no ser pobre: $1.223.258,59.

Familia de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 años. Para no ser indigente: $702.023,64. Para no ser pobre: $1.549.126,66.

Familia de cinco integrantes: un matrimonio de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años. Para no ser indigente: $763.365,51. Para no ser pobre: $1.684.487,24.



Estos montos son ejemplos de referencia y varían según la composición de cada hogar.

Cuánto necesitó una familia a nivel nacional

Según el informe del INDEC correspondiente a octubre, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar la línea de pobreza y $761.261 para cubrir la alimentación básica.

A nivel nacional, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% mensual y la Canasta Básica Alimentaria un 3,1%.