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16 de noviembre de 2026 - 16:14
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Una familia necesitó en octubre $1.549.126 para no ser pobre en Jujuy

La DiPEC publicó los valores de las canastas básicas de octubre. El informe detalla cuánto necesitan distintos hogares para cubrir sus necesidades esenciales.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.549.126,66 durante octubre de 2026 para no quedar por debajo de la línea de pobreza en Jujuy, según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). Para cubrir únicamente los alimentos esenciales y superar la línea de indigencia, ese mismo hogar requirió $702.023,64.

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El relevamiento corresponde a la valorización mensual de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), dos indicadores utilizados para determinar los ingresos mínimos que necesitan los hogares según su composición.

Cuánto aumentaron las canastas básicas en Jujuy

Durante octubre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 1,7% respecto de septiembre, mientras que la Canasta Básica Total registró una suba del 1,2%.

En la comparación con octubre de 2025, los incrementos fueron del 40% para la canasta alimentaria y del 36,9% para la total. En lo que va de 2026, la CBA acumuló un aumento del 30,2% y la CBT del 28,6%.

Cuánto necesita una persona y cada grupo familiar para no ser pobre o indigente

Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

El informe de la DiPEC detalla los ingresos necesarios para una persona adulta de referencia y tres tipos de hogares, teniendo en cuenta las edades y necesidades de consumo de sus integrantes.

  • Una persona sola: adulto equivalente, correspondiente a un hombre de entre 30 y 60 años.

    • Para no ser indigente: $227.192,12.

    • Para no ser pobre: $501.335,49.

  • Familia de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años.

    • Para no ser indigente: $554.348,77.

    • Para no ser pobre: $1.223.258,59.

  • Familia de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 años.

    • Para no ser indigente: $702.023,64.

    • Para no ser pobre: $1.549.126,66.

  • Familia de cinco integrantes: un matrimonio de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años.

    • Para no ser indigente: $763.365,51.

    • Para no ser pobre: $1.684.487,24.

Estos montos son ejemplos de referencia y varían según la composición de cada hogar.

Cuánto necesitó una familia a nivel nacional

Según el informe del INDEC correspondiente a octubre, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar la línea de pobreza y $761.261 para cubrir la alimentación básica.

A nivel nacional, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% mensual y la Canasta Básica Alimentaria un 3,1%.

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