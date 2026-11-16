Advierten que el uso del celular durante la noche afecta el sueño (Foto generada con IA)

El uso del celular durante la noche puede perjudicar la calidad del sueño y el rendimiento académico de los adolescentes. Así lo explicó Ayelén Pacheco, médica neuróloga (MP 4439) , quien advirtió sobre los efectos de la exposición a pantallas antes de dormir.

Educación. Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

La especialista señaló que este problema afecta a todas las edades, aunque durante la adolescencia existen factores que aumentan la vulnerabilidad. "La pantalla por un lado te estimula porque lo que ves, los colores saturados y todo lo que se ve estimula desde lo psicológico" , explicó.

Además, detalló que la luz de los dispositivos interfiere en la producción de melatonina, una hormona fundamental para conciliar el sueño. "Estar expuestos a pantallas dos horas antes de dormir nos afecta el sueño a todos", afirmó.

Pacheco hizo referencia a un estudio de la Universidad Austral que analizó la relación entre el uso de pantallas, los trastornos del sueño y el desempeño académico de estudiantes secundarios y universitarios . "El 70 por ciento tenía trastornos de sueño y hasta un 40 por ciento menos de rendimiento académico" , indicó sobre los resultados de la investigación.

Advierten que el uso del celular durante la noche afecta el sueño (Foto generada con IA)

Para explicar cómo influye la falta de descanso, la neuróloga planteó un ejemplo: "Si vos me decís que vos vas a rendir y te quedaste con el celu scrolleando toda la noche, capaz que mañana en vez de sacarte un 10 te sacás un 6".

La especialista también advirtió sobre la relación entre el uso recreativo excesivo de pantallas y la salud mental. Según explicó, distintas investigaciones encontraron asociaciones con síntomas de ansiedad y depresión, especialmente entre adolescentes.

En ese sentido, mencionó datos de una encuesta estadounidense que relaciona el uso recreativo de pantallas durante más de cuatro horas diarias con mayores niveles de estos problemas. De acuerdo con las cifras citadas por Pacheco, se registraron porcentajes del 26% para depresión y del 27% para ansiedad.

Por qué es importante dormir bien

La neuróloga destacó que dormir no significa simplemente descansar de las actividades diarias, sino que cumple funciones fundamentales para el funcionamiento del cerebro. "El sueño tiene un montón de funciones reparadoras para el cerebro y tiene un montón de funciones que nos cuidan", sostuvo.

También explicó que mantener malos hábitos de descanso durante muchos años puede tener consecuencias para la salud, ya que durante el sueño el cerebro realiza procesos necesarios para su funcionamiento. En ese sentido, señaló que la falta de descanso sostenida se vincula con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y otras enfermedades a largo plazo.

Qué hábitos recomienda para reducir el uso del celular

Pacheco recomendó evitar las pantallas durante las dos horas previas a dormir y propuso modificar algunos hábitos cotidianos para reducir la dependencia del teléfono. "Hoy en día nos dormimos con un ojo en el celular y nos levantamos con un ojo en el celular", describió.

Una de sus sugerencias es retrasar el primer contacto con el teléfono al comenzar el día. "Yo los invito a levantarse y esperar lo más que puedan para abrir el celular", recomendó. También planteó establecer momentos específicos para responder mensajes, revisar correos electrónicos y realizar otras actividades digitales, en lugar de consultar constantemente las notificaciones.

Según explicó, esta organización permite concentrarse mejor en cada tarea y evitar que el uso del teléfono consuma tiempo destinado a otras actividades, incluido el descanso. La especialista invitó a poner en práctica estos cambios y observar sus resultados en la vida cotidiana, especialmente en adolescentes que utilizan el celular hasta pocos minutos antes de dormir.