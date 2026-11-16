El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy avanza con la construcción de una nueva plazoleta en el sector La Arbolada del barrio Sargento Cabral, en Alto Comedero.
Los trabajos, ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura, presentan un avance del 50% y buscan generar un espacio de encuentro y recreación para las familias de la zona. El proyecto contempla la instalación de juegos infantiles, equipamiento urbano, sectores de descanso, iluminación ornamental y espacios verdes. Además, el diseño prioriza la accesibilidad y la circulación segura de los vecinos.
Avanza la construcción de una nueva plaza en el barrio Sargento Cabral
Avanza la construcción de una nueva plaza en el barrio Sargento Cabral
Cómo avanzan las obras en Sargento Cabral
El secretario de Infraestructura, José Suarez, informó que los equipos de trabajo ya completaron la limpieza integral del terreno, que incluyó movimiento de suelos, retiro de vegetación, nivelación y compactación.
Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de adoquines premoldeados de hormigón, una intervención que también permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. En las próximas etapas se avanzará con la instalación del equipamiento previsto.
Avanza la construcción de una nueva plaza en el barrio Sargento Cabral
Qué tendrá la nueva plaza de Alto Comedero
La plazoleta contará con recorridos peatonales continuos y libres de barreras arquitectónicas, pensados para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
En el sector central se colocará un piso amortiguante de caucho EPDM sobre una base de hormigón armado. También se instalarán estructuras metálicas para actividades recreativas y ejercicios de calistenia, como barras, escalera horizontal, banco abdominal y módulos multifunción.
Avanza la construcción de una nueva plaza en el barrio Sargento Cabral
El espacio incluirá bancos, barandas de protección, cestos para separación de residuos e iluminación LED con tendido subterráneo, tanto en los sectores de circulación como en las áreas de descanso y recreación.
En cuanto al paisajismo, se conservarán los árboles existentes y se incorporarán especies ornamentales adaptadas a las condiciones hídricas del lugar, junto con canteros delimitados. La intervención busca mejorar el espacio público del barrio Sargento Cabral y ofrecer a los vecinos un nuevo lugar para realizar actividades recreativas y compartir al aire libre.
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