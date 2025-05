Se rompió un acueducto y podría haber corte o baja presión en el barrio Sargento Cabral

Así lo indicó Juan Carlos García, presidente de Agua Potable que en diálogo con TodoJujuy.com señaló que "estamos haciendo la reparación de emergencia de las dos partes. Podría experimentarse baja de presión y corte de agua como prevención en el barrio Sargento Cabral. Nuestros niveles de cisterna están en condiciones óptimas, ya que este acueducto no abastece a acueductos menores. Así que esperemos que el consumo no sea alto y no se vacíen las cisternas. En caso contrario, se afectaría a toda la parte alta de Sargento Cabral".