Creció la cantidad de argentinos que dependen exclusivamente de la salud pública

La proporción de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud aumentó en Argentina durante los últimos tres años. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el porcentaje pasó del 33,3% en el primer semestre de 2023 al 35,5% en el mismo período de 2026, lo que representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales.

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Los datos forman parte del informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos y comprende aproximadamente 30,1 millones de personas y analiza el acceso a obras sociales, prepagas, mutuales y servicios de emergencia.

De acuerdo con el INDEC, durante el primer semestre de 2026, 10.692.000 personas tenían exclusivamente cobertura a través del sistema público de salud , equivalentes al 35,5% de la población relevada.

En contrapartida, el 64,3% contaba con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. Este último indicador registró una disminución respecto de 2023, cuando alcanzaba el 66,6%.

La evolución de los últimos años muestra que la proporción de personas con cobertura exclusivamente pública pasó del 33,3% en 2023 al 32% en 2024, para luego aumentar al 33,3% en 2025 y alcanzar el 35,5% en 2026. Todos los valores corresponden al primer semestre de cada año.

Casi la mitad de los menores de 18 años depende de hospitales públicos

Uno de los grupos con mayor proporción de cobertura exclusivamente pública es el de niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años. Según el informe, el 46,5% depende únicamente de este sistema, lo que representa aproximadamente 3.764.000 menores.

Hospital Pablo Soria.

El porcentaje también aumentó respecto de 2023, cuando se ubicaba en el 43%. De esta manera, la diferencia entre ambos períodos fue de 3,5 puntos porcentuales.

Entre los adultos de 18 a 64 años, el 37,6% tiene solamente cobertura pública, mientras que entre las personas de 65 años o más la proporción desciende al 2%.

Cuántos hogares tienen integrantes sin obra social ni prepaga

El informe también analiza la cobertura médica de los integrantes de cada hogar. En ese sentido, el 38,9% de los hogares relevados tiene al menos una persona que depende exclusivamente del sistema público. Esto equivale a 3.970.000 hogares, de los cuales 1.820.000 tienen a todos sus integrantes en esa situación.

La proporción de hogares con al menos un miembro cubierto únicamente por la salud pública también registró un incremento: pasó del 36,7% en el primer semestre de 2023 al 38,9% en 2026. Los datos reflejan cambios en la distribución de la cobertura médica, aunque el informe no establece las causas de esta evolución.