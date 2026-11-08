Javier Milei y el Papa León XIV brindaron un mensaje por cadena nacional desde el Palacio Libertad

Javier Milei y el Papa León XIV brindan un mensaje por cadena nacional desde el Palacio Libertad

El presidente Javier Milei y el Papa León XIV encabezaron un encuentro en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, donde brindaron sus mensajes por cadena nacional ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La actividad formó parte de la agenda oficial del Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina.

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El mandatario argentino fue el encargado de inaugurar el acto y destacó la importancia de la presencia del Papa en el país. Durante su discurso, también recordó al Papa Francisco, fallecido en abril de 2025, y resaltó su legado, lo que provocó una ovación entre los presentes.

Al comenzar su intervención, Javier Milei se refirió a la importancia del encuentro y valoró la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos en el Palacio Libertad.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias” “Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias”

Expresó el Presidente ante los funcionarios, diplomáticos y representantes de diferentes espacios.

Además, sostuvo que la visita del Papa representa un momento significativo para la sociedad argentina, más allá de las creencias religiosas de cada ciudadano.

“Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos” “Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”

El recuerdo de Milei al Papa Francisco generó aplausos

Uno de los momentos destacados del discurso presidencial se produjo cuando Milei recordó al Papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”.

El mandatario hizo referencia al legado de Jorge Bergoglio y destacó su humanidad y generosidad. Sus palabras provocaron una ovación entre los asistentes al encuentro.

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad” “Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad”

En ese sentido, agregó: “Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

El Papa León XIV llamó al diálogo, pidió respetar las diferencias y habló sobre la economía

Durante su primer discurso en la Argentina, el Papa León XIV abordó temas vinculados con la política, la economía, la educación y la convivencia social. Ante el presidente Javier Milei y las principales autoridades del país, el Sumo Pontífice llamó a fortalecer las instituciones, buscar consensos y respetar las diferencias de pensamiento.

Uno de los mensajes centrales estuvo relacionado con la importancia del diálogo en la vida pública.

El Papa pidió promover

“el cuidado de la palabra” “el cuidado de la palabra”

“la búsqueda paciente de acuerdos” “la búsqueda paciente de acuerdos”

“reconocer a quien piensa de manera distinta” “reconocer a quien piensa de manera distinta”

En materia económica, León XIV sostuvo que

“la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Al referirse a la importancia de priorizar a las personas en las decisiones económicas.

El Sumo Pontífice también hizo referencia a la educación y al papel de las universidades, y planteó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y establecer límites al ejercicio del poder.

El Papa León XIV advirtió sobre la corrupción y el crimen organizado

En otro tramo de su discurso, el Papa se refirió a los problemas que afectan a las sociedades y advirtió sobre las consecuencias de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común” “El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”

Además, remarcó la importancia de la cooperación entre los países y de contar con instituciones sólidas para enfrentar estas problemáticas.

“Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones” “Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”

Finalmente, el Papa hizo hincapié en la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y advirtió sobre las consecuencias de las prácticas corruptas.

“Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, afirmó.

El Papa León XIV y Javier Milei hablaron al país por cadena nacional

El encuentro en el Palacio Libertad reunió a autoridades de distintos sectores, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil, en el marco de la primera jornada del Papa León XIV en la Argentina.

La ceremonia contempló los mensajes de ambos jefes de Estado y constituyó una de las principales actividades institucionales previstas para este domingo 8 de noviembre en Buenos Aires.

La visita del Sumo Pontífice continuará con distintas celebraciones religiosas y encuentros oficiales programados durante su estadía en el país.

El Gobierno nacional confirmó que este encuentro será una de las dos transmisiones por cadena nacional durante la visita papal. La segunda está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, durante la misa en el Monumento a los Españoles.