Advierten por la aparición de casos de varicela en niños de Jujuy: la importancia de completar la vacunación

La aparición de varios casos de varicela en niños de Jujuy genera preocupación entre las familias. Ante esta situación, la pediatra Isabel Torrejón (MP 2195) explicó las características de la enfermedad, sus formas de contagio y la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones graves.

La especialista señaló que la varicela continúa circulando a pesar de la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación. Además, explicó que, por las características climáticas de Jujuy, los brotes suelen registrarse entre el final del invierno y el comienzo de la primavera.

"La varicela en realidad no ha desaparecido a pesar de que tengamos la vacuna", sostuvo Torrejón, quien remarcó que la inmunización es fundamental para evitar cuadros graves que pueden comprometer distintos órganos.

La pediatra explicó que la circulación de la enfermedad tiene un comportamiento estacional y que las condiciones climáticas de la provincia favorecen la aparición de brotes en determinados momentos del año.

"En los climas subtropicales, como pertenece nuestra provincia, generalmente los brotes epidémicos se dan al finalizar el invierno y al inicio de la primavera", detalló.

Si bien la mayoría de los niños atraviesa la enfermedad sin mayores dificultades, Torrejón advirtió que pueden presentarse complicaciones como neumonía, encefalitis e infecciones en la piel provocadas por el rascado de las lesiones.

También señaló que los adolescentes mayores de 12 años y los adultos jóvenes pueden desarrollar cuadros más severos, al igual que las embarazadas, para quienes la infección representa un riesgo particular.

Preocupa la cobertura de vacunación contra la varicela en Jujuy

Uno de los datos más importantes que compartió la especialista está relacionado con los niveles de vacunación en la provincia.

Según las cifras mencionadas por Torrejón, durante 2026 la cobertura de la primera dosis contra la varicela en Jujuy alcanza aproximadamente el 77%, mientras que la segunda dosis se encuentra por debajo del 69%.

La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica en dos etapas: la primera a los 15 meses de vida y la segunda a los 5 años.

"Para llegar al 95%, que es lo óptimo, esa diferencia de porcentaje son niños susceptibles de tener la enfermedad, de contagiarse y a su vez de contagiar", explicó.

En ese sentido, insistió en que completar ambas dosis es indispensable para mejorar la protección de la población infantil y reducir la posibilidad de complicaciones.

Cómo se contagia la varicela y qué cuidados hay que tener

La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster. Se transmite principalmente por vía respiratoria y por el contacto con las lesiones de una persona infectada.

Torrejón advirtió que el contagio puede producirse incluso antes de que aparezcan las características ampollas en la piel.

"Incluso dos días antes de que el paciente tenga las manifestaciones de varicela a través de estas ampollitas, ya empezó a contagiar", explicó.

Por este motivo, es importante evitar el contacto con otras personas cuando se sospecha la enfermedad y consultar con un profesional de la salud para recibir indicaciones sobre el tratamiento y el aislamiento correspondiente.

La pediatra también hizo especial hincapié en los riesgos de la automedicación. En particular, advirtió que no debe administrarse aspirina a pacientes con varicela, debido a su asociación con el síndrome de Reye, una complicación grave que puede afectar el cerebro y el hígado.

¿Es necesario tener varicela alguna vez en la vida?

Durante la entrevista, Torrejón también respondió a una creencia frecuente entre las familias: que todos los niños deben contraer varicela en algún momento para generar defensas.

"No es que hay que tenerla. Si la tenés, ya tenés los anticuerpos", aclaró la especialista, quien destacó que la vacunación permite desarrollar protección sin exponerse a los riesgos de padecer la enfermedad.

Además, explicó que el virus responsable de la varicela puede permanecer latente en el organismo y reactivarse años después, provocando herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla.

En ese sentido, señaló que la vacunación durante la infancia también puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar herpes zóster en etapas posteriores de la vida.

Finalmente, la pediatra reiteró que, ante la aparición de casos en Jujuy, la principal recomendación es revisar los carnets de vacunación de los niños, completar las dosis pendientes y evitar la automedicación.

La prevención, remarcó, sigue siendo la herramienta más importante para disminuir los contagios y, especialmente, evitar las complicaciones graves de una enfermedad que continúa presente.