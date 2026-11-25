El senador nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Ezequiel Atauche , presentó en comisión del Senado de la Nación un proyecto de ley que propone incorporar a dos representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) al Consejo Federal del sector .

Economía. El riesgo país vuelve a superar los 1.100: llega a 1.131 puntos y el dólar supera los $1.620

El objetivo del mismo es ampliar la participación empresarial en la elaboración de políticas públicas, “l as PyMEs no solo deben ser escuchadas sino también deben estar representadas en los espacios donde se definen los lineamientos de las políticas públicas que las afectan ”, destacó Atauche.

La iniciativa, identificada como expediente S-1143/2026, propone modificar el artículo 44 de la Ley 25.300 para incorporar a dos representantes de entidades empresariales del sector al Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Actualmente, la integración legal de este organismo contempla representantes de los gobiernos provinciales y de la Nación, mientras que el proyecto busca otorgar representación formal a quienes desarrollan actividades productivas .

Importancia de las PyMEs

Durante su exposición, el Legislador Nacional remarcó la importancia de las PyMEs para la economía argentina y señaló que representan más del 70% del empleo. “Son las que generan oportunidades de trabajo, sostienen las economías regionales, impulsan el comercio, la industria y los servicios en cada rincón de la Argentina”, puntualizó.

En ese sentido, Atauche explicó que la propuesta no contempla la creación de una nueva estructura estatal, sino la ampliación de la participación dentro de un organismo existente. “Estamos sumando la experiencia de quienes conocen de primera mano las dificultades y necesidades del sector”, manifestó.

Asimismo, el proyecto establece que la autoridad de aplicación deberá determinar el procedimiento de selección de los representantes empresariales.

“Este proyecto busca dar un paso en esa dirección: más participación, más federalismo y mejores políticas para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas”, sostuvo Atauche al solicitar el acompañamiento de sus pares para avanzar con la iniciativa.