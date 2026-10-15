Marcha federal universitaria: el gasto cayó 25,3% desde 2023 y los salarios un 24,2%

Este jueves 15 de octubre se realiza la 5º marcha federal en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario . La convocatoria , impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios del sector, está prevista para las 16 horas frente al Congreso de la Nación.

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En la previa a la protesta, la Justicia Federal le aplicó una multa de $ 100 mil diarios al jefe de Gabinete Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley.

¿Qué pasó con la ejecución del presupuesto universitario y los salarios docentes este año y qué dice la Ley de Financiamiento ?

Para 2026 el Gobierno prevé gastos por $ 6,2 billones en educación superior. Esto representa un incremento del 5% real con respecto a 2025 , pero se ubica un 25,3% por debajo de 2023 (último año del Frente de Todos). Para igualar esos valores, el Ejecutivo debería invertir $ 8,3 billones este año.

En tanto, el Presupuesto 2027 prevé gastos por $ 7,5 billones (prácticamente sin cambios en términos reales con respecto a 2026), pero debería destinar $ 10 billones para igualar la inversión de 2023.

En los primeros 9 meses del año el Gobierno ejecutó $ 4,2 billones en materia de educación superior, lo que representa el 69% del presupuesto de todo el año.

En materia de asistencia a los hospitales universitarios (motivo de reclamo del CIN a principios de año), los montos ejecutados hasta septiembre ($ 127 mil millones) superaron los gastos previstos ($ 114 mil millones) para todo 2026.

El salario docente debería aumentar 32% para cumplir con la ley

En septiembre de 2026 un docente auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad percibió un salario de $ 421.236, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Esto implica una caída del 24,2% con respecto a noviembre de 2023.

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes en 2 cuotas en junio (21,3%) y octubre (3%).

Sin embargo, para cumplir con la Ley de Financiamiento (que prevé la actualización de los salarios por inflación desde noviembre de 2023) el salario debería aumentar un 32% extra, hasta alcanzar los $ 556.000.

La situación legal de la Ley de Financiamiento

En agosto de 2025, el Senado sancionó en forma definitiva la Ley de Financiamiento Universitario que, entre otras cosas, establecía una actualización del presupuesto para el funcionamiento de las universidades y de los salarios docentes, según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

En septiembre de ese año el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley argumentando que no se incluyeron las fuentes de financiamiento para los aumentos proyectados en la norma.

Pese a que la oposición rechazó el veto, el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que suspendía la ejecución de la ley hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Frente a esta decisión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 dictó -a pedido del CIN- la inconstitucionalidad del decreto, medida que fue apelada por el Gobierno.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dictó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley (relacionados al salario docente y las becas estudiantiles), decisión que fue ratificada por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de la cautelar, el juez federal Martín Cormick le aplicó una multa diaria de $ 100 mil al jefe de Gabinete.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: José Giménez

Edición 1: FB