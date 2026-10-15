El minuto a minuto de la quinta Marcha Federal Universitaria

Se hace la quinta Marcha Federal Universitaria, con manifestaciones en diferentes puntos de Argentina y un acto central frente al Congreso de la Nación. La movilización reúne a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Estamos en riesgo”: las universidades reclamaron financiamiento frente al Congreso
Durante el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizado este jueves frente al Congreso de la Nación, representantes de la comunidad universitaria leyeron un documento con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei. En el texto exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la derogación del DNU 70/2023. Además, cuestionaron el Presupuesto 2027 y advirtieron que las universidades públicas están en riesgo de no poder sostener sus actividades durante el próximo año debido a la situación presupuestaria que atraviesan.