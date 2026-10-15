Docentes, estudiantes y organizaciones gremiales se movilizan en la nueva Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

El minuto a minuto de la quinta Marcha Federal Universitaria

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Comenzó la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la Ley de Financiamiento

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y rectores comenzaron a movilizarse hacia Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los primeros grupos en iniciar la marcha fueron los estudiantes de las universidades nacionales de Moreno y La Plata, que se sumaron a la jornada de protesta en defensa de la educación pública.

La Unión Cívica Radical (UCR) se sumó este jueves a la quinta Marcha Federal Universitaria con una columna que se extendió a lo largo de una cuadra. La movilización estuvo encabezada por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y el titular de la UCR porteña, Hernán Rossi. También participaron la secretaria general del partido, Piera Fernández; el secretario general de la UCR de la Ciudad, Juan Loupias; el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia; y dirigentes históricos como los exdiputados Federico Storani y Pedro Calvo. La participación se enmarcó en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Nuevos Papeles+1

Comenzó la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la Ley de Financiamiento

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a la Marcha Federal Universitaria que se lleva adelante este jueves. "Tratemos de ir a algo lo más amplio que podamos, lo más opositor y confrontativo que podamos" , aseguró el mandatario provincial en diálogo con Futurock.

Durante la quinta Marcha Federal Universitaria se registraron momentos de tensión frente al Congreso de la Nación, cuando un grupo de manifestantes, entre los que se observaron banderas del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), comenzó a arrojar piedras contra el vallado de seguridad e intentó derribar las estructuras. Ante esta situación, efectivos de Gendarmería intervinieron con un camión hidrante para dispersar al grupo. Tras el operativo, el vehículo retrocedió, mientras que el resto de la movilización continuó de manera pacífica en las inmediaciones del escenario principal, donde se entonó el Himno Nacional Argentino.

Alrededor de las 16 horas comenzó el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria , con la participación de representantes gremiales y del ámbito educativo, quienes tienen previsto tomar la palabra para expresar sus reclamos. Mientras tanto, persisten los momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde efectivos de Gendarmería mantienen el operativo de seguridad para proteger el vallado. El camión hidrante continúa desplegado y también hay personal motorizado ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Durante el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizado este jueves frente al Congreso de la Nación, representantes de la comunidad universitaria leyeron un documento con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei . En el texto exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la derogación del DNU 70/2023. Además, cuestionaron el Presupuesto 2027 y advirtieron que las universidades públicas están en riesgo de no poder sostener sus actividades durante el próximo año debido a la situación presupuestaria que atraviesan.

Se hace la quinta Marcha Federal Universitaria , con manifestaciones en diferentes puntos de Argentina y un acto central frente al Congreso de la Nación. La movilización reúne a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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