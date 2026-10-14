La UNJU adhirió a la marcha Federal Universitaria que se realizará mañana en todo el país

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal - Archivo

En el marco de la Marcha Federal Universitaria anunciada para este jueves 15 de octubre en todo el país, desde la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) anunciaron su adhesión y convocaron a las diferentes Unidades Académicas a adherir a las medidas.

"El Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy adhirió a la Marcha federal Universitaria del jueves 15 de octubre y autorizó el retiro del personal de Rectorado y sus dependencias a partir de las 16 horas, para facilitar su participación”, dice el comunicado publicado en las redes sociales de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU).

Asimismo, agrega, invita a las Unidades Académicas a adherir a la medida, de acuerdo con sus actividades administrativas y académicas programadas para esa jornada.

Qué dice la resolución de la UNJU En sus considerandos, en el marco de la 5 Macha Federal Universitaria, la UNJU comparte el criterio de visibilizar los fundamentos de la realización de la marcha y por tal motivo el Rectorado considera de vital importancia garantizar la participación de la comunidad universitaria en la actividad mencionada.

En ese sentido el Rectorado de la UNJU resuelve: Adherir a la quinta Marcha Federal Universitaria a llevarse a cabo el 15 de octubre de 2026.

Autorizar la salida del personal de Rectorado y sus dependencias a partir de las 16 horas el 15 de octubre para participar de la marcha a fin de facilitar la presencia de la comunidad universitaria en la misma.

Invitar a las Unidades Académicas a adherir a lo dispuesto en el Artículo 2 de acuerdo a las actividades administrativas y académicas programadas. Rectorado UNJU

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