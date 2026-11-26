Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) vienen trabajando en un proyecto para instalar oficinas administrativas y cuatro aulas de la Casa de Altos Estudios en el NIDO Parque Belgrano de Alto Comedero .

Este proyecto, que ya tiene más de dos años de trabajo, busca agilizar los trámites para poder brindarle una herramienta educativa esencial a los vecinos de Alto Comedero y zonas cercanas .

En relación a este nuevo encuentro, participaron del mismo el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge, la vicerrectora de la UNJu Liliana Bergesio y el ingeniero Sergio Aramayo.

“Con Liliana nos unen muchos años de haber trabajado en el municipio, durante la gestión de Conde, y nos conocemos perfectamente. También coincidimos con el ingeniero Aramayo en este proyecto, que venimos desarrollando desde hace dos años para acercar la Universidad a Alto Comedero ”, sostuvo el Intendente.

Asimismo, Jorge reafirmó el compromiso del Municipio de poner a disposición la infraestructura del Parque Belgrano para avanzar en la concreción del proyecto y señaló, “es un propósito que compartimos totalmente. Nos parece importante brindar todas las posibilidades que ofrece el Parque Belgrano para avanzar en una propuesta constructiva que permita llevar oficinas administrativas y aulas a este sector de Alto Comedero”.

“Ya estamos trabajando en los proyectos, compatibilizando infraestructura y espacios, que estamos dispuestos a compartir con nuestra universidad nacional, pública y gratuita”, afirmó y remarcó la importancia de la descentralización y de ampliar el acceso a los servicios y propuestas educativas.

"La presencia de la Universidad es esencial”

Por su parte, la vicerrectora Liliana Bergesio explicó que la iniciativa se viene trabajando con el objetivo de analizar la factibilidad de acercar la universidad a distintos sectores de la ciudad. “Sabemos que Alto Comedero es un barrio muy populoso, con muchos habitantes y en continuo crecimiento por lo que consideramos que la presencia de la universidad en este espacio urbano es esencial”.

Bergesio agregó que la propuesta no solo beneficiará a los estudiantes del barrio, sino también a quienes viven en las zonas cercanas, debido a las posibilidades de acceso al predio. Asimismo, consideró que permitirá una mayor integración de la universidad con los vecinos y vecinas del sector.

“Esto ampliaría los beneficios para los pobladores de la ciudad y permitiría que la Universidad siga creciendo en nuestra capital, incluso en un contexto muy difícil en materia de financiamiento”, expresó.

Por último Sergio Aramayo explicó que durante la reunión se presentó un anteproyecto que busca aprovechar la infraestructura existente en el NIDO Belgrano, no obstante señaló que las necesidades de la universidad en materia de extensión requieren una mayor disponibilidad de espacios.

“Hoy se acordó con el intendente trabajar en una segunda propuesta que nos permita utilizar una superficie mayor, especialmente para contar con infraestructura áulica”, dijo y agregó que la intención es avanzar en una propuesta que contemple las necesidades académicas de la UNJu y, al mismo tiempo, aproveche las posibilidades que ofrece el Parque Belgrano.