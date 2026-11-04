UNJu: preocupa el presupuesto y el futuro de las clases

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) enfrenta un escenario de incertidumbre de cara al ciclo lectivo 2027. Su rector, Mario Bonillo , expresó preocupación por el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año y advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, podrían profundizarse las dificultades que atraviesan las universidades públicas argentinas.

En una entrevista con TodoJujuy, el rector habló del impacto del ajuste sobre los salarios, el funcionamiento de las facultades y la continuidad de los equipos de investigación. También se refirió a las medidas de fuerza que afectaron el dictado de clases durante el segundo cuatrimestre y a la necesidad de garantizar que los estudiantes puedan recuperar los contenidos perdidos.

Una de las mayores preocupaciones del rector está vinculada con los recursos que recibirán las universidades nacionales durante el próximo año. Según explicó, el financiamiento universitario acumula una reducción que estimó en torno al 38%, una situación que afecta tanto al personal como a los fondos necesarios para sostener las actividades académicas.

"Lo que se ve que se afianza es un recorte de parte del Gobierno nacional que está alrededor del 38%" "Lo que se ve que se afianza es un recorte de parte del Gobierno nacional que está alrededor del 38%"

"Lo que se ve que se afianza es un recorte de parte del Gobierno nacional que está alrededor del 38%. Tanto los salarios de docentes, no docentes, personal de servicio, como así también todos los fondos para funcionar y otros programas asociados, han sufrido un recorte de ese orden", expresó Bonillo.

El rector vinculó esta situación con la política nacional de reducción del gasto público y explicó que, debido a la autonomía universitaria, las restricciones se trasladan principalmente a través de las partidas presupuestarias.

"En el caso nuestro, como somos autónomos, lo hace por medio del presupuesto", señaló. La preocupación aumenta de cara a 2027 porque, según indicó, el proyecto presentado por el Ministerio de Capital Humano no contempla una recuperación de los recursos perdidos.

"Lamentablemente, el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Capital Humano sostiene ese recorte", afirmó.

Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a las universidades públicas del país, presentó una propuesta alternativa para recuperar los fondos que considera necesarios.

"El Consejo Interuniversitario Nacional ha presentado uno alternativo que, al revés, contempla ese 38% faltante", explicó Bonillo. En este contexto, la atención está puesta en el tratamiento legislativo del presupuesto nacional.

"Estamos a la expectativa de ver qué pasa en el Congreso. Estamos conversando, en el caso nuestro, con nuestros legisladores, y todos los rectores estamos haciendo un poco lo mismo para ver si logramos revertir la situación", sostuvo.

Qué pasará con las clases y las carreras de la UNJu en 2027

La incertidumbre presupuestaria también abre interrogantes sobre el desarrollo de las actividades académicas durante el próximo año. Consultado por las medidas de fuerza registradas durante el segundo cuatrimestre, Bonillo defendió el derecho de los trabajadores universitarios a reclamar mejores condiciones salariales.

"La medida de fuerza es un derecho, es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, el derecho a huelga. Es la única herramienta que tenemos los trabajadores para pelear por un salario digno", expresó.

Al mismo tiempo, reconoció que las universidades deben encontrar mecanismos para reducir las consecuencias que las interrupciones de clases generan sobre los estudiantes.

"Todas las universidades tenemos que desarrollar estrategias para que los alumnos recuperen las clases que pierden" "Todas las universidades tenemos que desarrollar estrategias para que los alumnos recuperen las clases que pierden"

El rector explicó que esta situación también se relaciona con las disposiciones nacionales sobre la esencialidad de la educación superior, lo que plantea la necesidad de compatibilizar el derecho a huelga con la continuidad educativa.

Sin embargo, su preocupación no se limita a las jornadas de paro. Según advirtió, las dificultades económicas están provocando que algunos docentes busquen otros trabajos o abandonen sus actividades universitarias.

"El problema es que hay muchos docentes que se dedican a otra cosa, migran, se emplean en otros lugares" "El problema es que hay muchos docentes que se dedican a otra cosa, migran, se emplean en otros lugares"

Esta situación, explicó, también repercute en los proyectos de investigación y en la posibilidad de mantener actualizados los recursos tecnológicos necesarios para enseñar y producir conocimiento. "Eso deteriora mucho también los equipos de investigación, los equipamientos, y en la medida que pasa el tiempo con esta política cada vez se profundiza más, con equipos que se rompen, no se actualizan, no se reparan. La infraestructura pasa lo mismo", detalló.

Bonillo advirtió que las consecuencias de la falta de inversión no siempre se observan de manera inmediata, pero pueden acumularse y afectar seriamente el funcionamiento de las instituciones a largo plazo.

"Es una preocupación que, en la medida que avance el tiempo con una política de este tipo, va deteriorando cada vez más la universidad. Y así seguramente en un par de años cualquiera podría decir: 'Bueno, la universidad no sirve para nada'", expresó.