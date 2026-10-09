Ingreso 2027 en Humanidades de la UNJu: cómo inscribirse, fechas, carreras y requisitos

La Facultad de Humanidades de la UNJu abrió las preinscripciones 2027 hasta el 31 de diciembre.

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) abrió las preinscripciones para el ingreso 2027 a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS), con una amplia oferta académica distribuida en distintas localidades de la provincia. El trámite ya se encuentra habilitado y los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante un procedimiento que se realiza exclusivamente por internet.

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La convocatoria está destinada a quienes desean comenzar una carrera universitaria durante el próximo ciclo lectivo, tanto en San Salvador de Jujuy como en las sedes de San Pedro, El Carmen y Humahuaca . Desde la facultad informaron que la preinscripción es el primer paso para ingresar y que, posteriormente, cada aspirante deberá presentar la documentación correspondiente en el turno asignado por el sistema.

Las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 31 de diciembre de 2026 . Durante este período, los futuros estudiantes deberán ingresar a la página oficial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, seleccionar la sección « Ingreso 2027 » y completar el procedimiento mediante el sistema SIU Guaraní.

El trámite se realiza únicamente de manera online a través del sitio www.fhycs.unju.edu.ar. Es importante tener en cuenta que completar la preinscripción no reemplaza la presentación de la documentación, ya que la inscripción definitiva requiere asistir personalmente en la fecha y el horario del turno seleccionado.

Qué carreras se pueden estudiar en Humanidades de la UNJu en 2027

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ofrece carreras de grado, profesorados y tecnicaturas en distintas sedes de Jujuy. La propuesta académica incluye opciones vinculadas con la educación, la comunicación, las ciencias sociales, la filosofía, la historia y el turismo.

Sede San Salvador de Jujuy

En la capital provincial, los ingresantes podrán optar por las siguientes carreras:

Licenciatura en Trabajo Social.

Profesorado y Licenciatura en Educación para la Salud.

Licenciatura en Comunicación Social.

Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente.

Profesorado y Licenciatura en Historia.

Profesorado y Licenciatura en Filosofía.

Tecnicatura en Gestión y Producción Editorial.

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Profesorado y Licenciatura en Letras.

Licenciatura en Antropología.

Sede San Pedro de Jujuy

La oferta académica comprende la Licenciatura en Educación para la Salud y el Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Sedes El Carmen y Humahuaca

En ambas localidades se encuentra disponible la Licenciatura en Turismo, una alternativa para quienes buscan formarse profesionalmente en una actividad de relevancia para la provincia.

Cómo hacer la preinscripción al ingreso 2027 de la UNJu: paso a paso

Para quienes ingresan por primera vez a la Universidad Nacional de Jujuy y nunca se inscribieron en alguna de sus facultades, el procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la web oficial: acceder a www.fhycs.unju.edu.ar, buscar la sección «Ingreso 2027» y seleccionar la opción «SIU Guaraní Preinscripción».

Registrarse: hacer clic en el botón «Registrate» y completar los datos solicitados. Es necesario contar con una dirección de correo electrónico activa.

Confirmar el registro: revisar el correo electrónico y hacer clic en el enlace recibido para confirmar la cuenta.

Completar el formulario: cargar todos los datos requeridos y seleccionar un turno para presentar la documentación.

Guardar el comprobante: imprimir el formulario de preinscripción, que deberá presentarse durante la inscripción definitiva.

Desde la facultad remarcaron la importancia de completar correctamente los datos y conservar el comprobante, ya que forma parte de la documentación exigida para finalizar el trámite.

¿Qué pasa si ya soy estudiante de la UNJu o me inscribí anteriormente?

Quienes ya cursan otra carrera en la Universidad Nacional de Jujuy o realizaron una inscripción en años anteriores deben seguir un procedimiento diferente. En esos casos, no corresponde generar un nuevo usuario de preinscripción, sino ingresar con las credenciales que ya poseen en el sistema SIU Guaraní de Alumnos.

El acceso se encuentra disponible en alumnos.unju.edu.ar/unju/. Si el estudiante no puede recuperar su usuario o contraseña, deberá comunicarse con la Dirección Alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales mediante el correo electrónico [email protected].

Inscripción definitiva: qué documentación hay que presentar

Una vez completada la preinscripción online, los aspirantes deberán concurrir personalmente en la fecha y el horario del turno elegido para presentar los documentos necesarios.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales informó que los requisitos son:

Documento Nacional de Identidad (DNI) original.

Título secundario original o constancia original de título en trámite.

Formulario de preinscripción.

Un dato importante para los futuros ingresantes es que no será necesario llevar fotocopias ni fotografías tipo carnet. El personal de Dirección Alumnos revisará la documentación original, la escaneará y la devolverá en el momento. Además, se tomará una fotografía al aspirante durante el procedimiento, motivo por el cual la inscripción definitiva debe realizarse personalmente.

Dónde consultar por el ingreso 2027 a Humanidades

Para conocer las carreras, realizar la preinscripción y acceder a la información oficial, los interesados deben ingresar al sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

Sitio oficial de Humanidades de la UNJuSIU Guaraní para estudiantes de la UNJu: [email protected]

La fecha límite para realizar la preinscripción es el 31 de diciembre de 2026, por lo que se recomienda a quienes estén interesados en comenzar una carrera durante 2027 realizar el trámite con anticipación y prestar especial atención al turno otorgado para presentar los documentos.