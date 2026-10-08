Toma de la Secretaria de Educación: "Viven una fantasía revolucionaria", dijeron desde el Gobierno

Alejandro Álvarez junto a Javier Milei y Sandra Pettovello

El Gobierno nacional volvió a cuestionar a los estudiantes que participaron de la toma de la Secretaría de Educación en reclamo por la implementación de la Ley de financiamiento Universitario, y endureció sus críticas contra la protesta. En este sentido el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la movilización como una acción política y acusó a los manifestantes de “ asaltar un edificio público”.

En declaraciones a Radio Mitre, Álvarez sostuvo que los estudiantes primero solicitaron hablar con las autoridades, pero luego ingresaron al edificio por la fuerza. Según relató, “saltaron el molinete, golpearon a los policías que se encontraban de consigna y rompieron una puerta de vidrio para acceder al hall”.

El funcionario también cuestionó las consignas difundidas por los manifestantes en redes sociales y señaló que convocaron al “asalto” del edificio y a “iniciar un París en Buenos Aires”.

La expresión fue vinculada por Álvarez con las movilizaciones estudiantiles registradas en París, Francia, donde alumnos de escuelas secundarias protagonizaron protestas en reclamo de mejores condiciones y en un contexto de tensión social y económica.

“Viven en una fantasía revolucionaria” Álvarez dijo que los manifestantes “viven en una fantasía revolucionaria, lo único que hicieron fue agredir a gente que estaba trabajando. Pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno. Son partidos opositores”. En esa línea, el Secretario diferenció a los manifestantes del conjunto de los estudiantes y sostuvo: “Los estudiantes están en su casa, estudiando, yendo a trabajar, no un miércoles, en medio de la lluvia, asaltando un edificio público”. Las declaraciones se producen luego de la toma de la Secretaría de Educación y en medio de un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno nacional y sectores vinculados al movimiento universitario por la implementación de la Ley de financiamiento Universitario.

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