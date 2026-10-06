martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 15:53
País.

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional parte del decreto del Gobierno.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
LaJusticia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario&nbsp;

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario 

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional poner en marcha de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la norma. La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.

Lee además
Pedidos por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)
Fallo.

La Justicia le ordenó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Pedidos por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)
País.

El Gobierno presentó un recurso para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. El fallo establece que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795.

Juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11

Juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11

Qué parte del decreto fue declarada inconstitucional

La resolución cuestionó específicamente la cláusula del Decreto 759/2025 que establecía que la promulgación de la ley se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”.

A partir de esa referencia, el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias en el presupuesto nacional.

Cormick consideró que esa disposición funcionó, en los hechos, como una nueva instancia de veto luego de que el Congreso ya hubiera rechazado el veto presidencial y ratificado la norma con una mayoría de dos tercios.

Según el juez, el decreto se transformó en un “mecanismo extraconstitucional”, ya que suspendió los efectos de una ley cuya sanción había quedado firme luego de la insistencia del Poder Legislativo.

La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025. Diputados y Senadores volvieron a aprobarla con las mayorías especiales previstas por la Constitución, tras lo cual el Gobierno debió promulgarla.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)

Qué contempla la Ley de Financiamiento Universitario

La normativa incluye medidas vinculadas con la actualización de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles, los programas de investigación y los hospitales universitarios.

Dentro del expediente también fueron considerados acuerdos paritarios alcanzados entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios universitarios. Entre ellos se estableció una actualización salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% desde junio y otro 3% en octubre.

Además, se acordó una recomposición del 20% para gastos de funcionamiento, una partida especial de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

Los argumentos del Gobierno y de las universidades

Durante el proceso judicial, las universidades plantearon que el mecanismo empleado por el Ejecutivo implicaba un nuevo veto de hecho y afectaba la división de poderes. La UBA también sostuvo que la falta de actualización presupuestaria de los últimos años había provocado una importante pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y dificultades para sostener el funcionamiento de facultades, colegios y hospitales universitarios.

El Gobierno, en cambio, defendió la legalidad del decreto. Sus representantes argumentaron que la suspensión no había sido una decisión discrecional del Ejecutivo, sino la aplicación de normas vigentes que establecen que toda ley que genere nuevos gastos debe determinar cómo serán financiados. También señalaron el impacto fiscal que tendría la ejecución de la norma.

Cormick rechazó esos argumentos y sostuvo que la propia Ley de Financiamiento Universitario contemplaba mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas y utilizar incrementos de la recaudación por encima de las estimaciones previstas.

Con la sentencia conocida este martes 6 de octubre, el juzgado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la decisión puede ser recurrida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia le ordenó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno presentó un recurso para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la ley de financiamiento universitario

La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la ley del financiamiento universitario

ADIUNJu cumple la primera jornada del paro por 72 horas

Las más leídas

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Accidente en Alto Comedero.
Policiales.

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel