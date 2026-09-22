La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la ley del financiamiento universitario

La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario . El juez Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la aplicación de la normativa en un plazo de cinco días y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá imponer multas diarias.

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La resolución fue dictada por el juez Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien consideró que la medida cautelar vigente todavía no fue cumplida en su totalidad.

El magistrado intimó al Estado Nacional a darle “efectivo cumplimiento” a la medida dentro de los cinco días y estableció la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora .

El reclamo de las universidades y los gremios docentes y no docentes incluye la recomposición de los salarios , además de otros puntos contemplados por la Ley 27.795.

El Gobierno sostiene que con los aumentos aplicados está avanzando en el cumplimiento de la cautelar. En la última negociación paritaria ofreció un 3% adicional, mientras que los gremios rechazaron la propuesta y sostienen que todavía existe una diferencia importante respecto de los salarios de diciembre de 2023.

La normativa también contempla actualizaciones y recursos destinados a becas estudiantiles, gastos de funcionamiento, investigación y hospitales universitarios.

La cautelar ya había quedado firme

El conflicto judicial se inició a partir de los reclamos de las universidades por la aplicación de la Ley de Financiamiento. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado, por lo que quedó firme la medida cautelar que ordena avanzar con la actualización salarial y la recomposición de programas de becas.

Con esa decisión, el expediente volvió a la Justicia de primera instancia, donde Cormick quedó a cargo de avanzar con la ejecución de la medida.

La intimación judicial se produce mientras las universidades atraviesan un nuevo plan de lucha. Docentes y no docentes comenzaron esta semana con paros y medidas escalonadas en distintas instituciones.

Marcha Federal Universitaria

El cronograma de protestas tiene como fecha central el 15 de octubre, cuando está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

El conflicto combina así la disputa judicial por la aplicación de la norma, el reclamo salarial de los trabajadores universitarios y las medidas de fuerza anunciadas para las próximas semanas.