Ciberdelitos: "Ningún funcionario judicial se comunica vía telefónica"

La pandemia trajo una explosión de ciberdelitos.

Desde la policía de la provincia hablaron sobre nuevas estafas telefónicas en Jujuy en relación a los ciberdelitos e hicieron referencia al crecimiento de llamados por teléfono por situaciones o procesos judiciales para realizar diferentes tipos de ilícitos.

En este sentido, la Comisario Mayor Gabriela Cuellar, de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, dijo que “ningún funcionario judicial se comunica vía telefónica”, en relación a llamados que se dan de supuestos fiscales o jueces.

“Siempre va a llegar una citación a su domicilio por escrito para que se presente en los despachos correspondientes”, aclaró Cuellar y afirmó que “tampoco le van a pedir una cantidad de dinero o que realicen alguna transferencia”.

Base de datos La Comisario sostuvo que en algunas oportunidades los estafadores pueden llegar a tener información de la persona a la que llaman ya que en algunas oportunidades “tienen acceso a una base de datos o se comunican con algunas dependencias policiales dónde, y de manera errónea, se puede llegar a facilitar algunos datos de las personas detenidas”.

“Esto se da porque en algunas ocasiones se comunican diciendo que son secretarios de los Fiscales o los propios Jueces y piden sobre alguna persona que se encuentra alojada en alguna unidad”, reconoció Cuellar. Cuáles son las estafas virtuales más frecuentes en Jujuy y cómo operan Recomendaciones para evitar las estafas Gabriela Cuellar recordó las recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas, “si se comunica una persona diciendo que es un fiscal, un secretario o un Juez inmediatamente que corten la llamada y se dirijan a la unidad donde pueda estar el familiar o la persona detenida y verificar si es así”. “Ninguna entidad judicial se va a comunicar de manera telefónica, las citaciones llegan por escrito “, recordó la Comisario Mayor.

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