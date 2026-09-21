lunes 21 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2026 - 13:15
Jujuy.

Ciberdelitos: "Ningún funcionario judicial se comunica vía telefónica"

Desde el área de Ciberdelitos alertaron sobre algunas estafas a través de llamados telefónicos haciendo referencia a procesos judiciales.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La pandemia trajo una explosi&oacute;n de ciberdelitos.

La pandemia trajo una explosión de ciberdelitos.

Desde la policía de la provincia hablaron sobre nuevas estafas telefónicas en Jujuy en relación a los ciberdelitos e hicieron referencia al crecimiento de llamados por teléfono por situaciones o procesos judiciales para realizar diferentes tipos de ilícitos.

Lee además
Cómo actuar frente a una posible estafa virtual y dónde denunciar en Jujuy
Jujuy.

Cómo actuar frente a una posible estafa virtual y dónde denunciar en Jujuy
Estafas virtuales en Jujuy (Foto ilustrativa)
Policiales.

Estafas virtuales en Jujuy: en 3 de cada 10 casos identifican a los responsables

En este sentido, la Comisario Mayor Gabriela Cuellar, de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, dijo que “ningún funcionario judicial se comunica vía telefónica”, en relación a llamados que se dan de supuestos fiscales o jueces.

Siempre va a llegar una citación a su domicilio por escrito para que se presente en los despachos correspondientes”, aclaró Cuellar y afirmó que “tampoco le van a pedir una cantidad de dinero o que realicen alguna transferencia”.

Base de datos

La Comisario sostuvo que en algunas oportunidades los estafadores pueden llegar a tener información de la persona a la que llaman ya que en algunas oportunidades “tienen acceso a una base de datos o se comunican con algunas dependencias policiales dónde, y de manera errónea, se puede llegar a facilitar algunos datos de las personas detenidas”.

“Esto se da porque en algunas ocasiones se comunican diciendo que son secretarios de los Fiscales o los propios Jueces y piden sobre alguna persona que se encuentra alojada en alguna unidad”, reconoció Cuellar.

Cuáles son las estafas virtuales más frecuentes en Jujuy y cómo operan

Cuáles son las estafas virtuales más frecuentes en Jujuy y cómo operan

Recomendaciones para evitar las estafas

Gabriela Cuellar recordó las recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas, “si se comunica una persona diciendo que es un fiscal, un secretario o un Juez inmediatamente que corten la llamada y se dirijan a la unidad donde pueda estar el familiar o la persona detenida y verificar si es así”.

“Ninguna entidad judicial se va a comunicar de manera telefónica, las citaciones llegan por escrito “, recordó la Comisario Mayor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo actuar frente a una posible estafa virtual y dónde denunciar en Jujuy

Estafas virtuales en Jujuy: en 3 de cada 10 casos identifican a los responsables

Nuevas estafas con la tarjeta SUBE: cómo evitar caer en el engaño

Cayó el coeficiente intelectual de estudiantes: qué pasa en Jujuy

Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026: "Es emocionante estar de vuelta con los chicos"

Lo que se lee ahora
Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Sin clases este lunes 21 de septiembre
Sociedad.

FNE 2026: lunes 21 de septiembre no hay clases en Jujuy ¿qué pasa el resto de la semana?

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial
Jujuy.

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia
Jujuy.

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre video
Jujuy.

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel