jueves 15 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2026 - 17:52
Protesta.

Se realizó en Jujuy la Marcha Federal Universitaria

La jornada de protesta convocó a distintos sectores vinculados a la educación, que plantearon sus reclamos por el financiamiento universitario.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha universitaria en Jujuy.

Marcha universitaria en Jujuy.

Lee además
Marcha Federal Universitaria.
País.

Marcha Federal Universitaria: estudiantes y docentes vuelven a movilizarse en todo el país
CEDEMS, APUAP y la UNJu se suman a la Marcha Federal Universitaria en Jujuy
Jujuy.

La UNJU, CEDEMS y APUAP adhirieron a la Marcha Federal Universitaria en Jujuy

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) adhirieron a la convocatoria.

Marcha universitaria en Jujuy.

Marcha universitaria en Jujuy.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Ana Lopes, secretaria de la comisión directiva de ADIUNJu, habló con Canal 4 durante la marcha y explicó los motivos de la movilización.

“Es la quinta marcha para pedir al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento educativo. Una ley que ha sido sancionada, aprobada, que tiene absolutamente margen en el presupuesto para cumplir con ella y no cumple porque no quiere”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el impacto que la falta de financiamiento tiene sobre las universidades y señaló: “No solamente de nuestro salario, sino también la calidad de educación que podemos brindar”.

Marcha universitaria en Jujuy.

Marcha universitaria en Jujuy.

Lopes también destacó las características de la universidad pública argentina: “Lo que siempre ha caracterizado a la Universidad de Argentina, además, es la gratuidad, es inclusiva, es irrestricta y de calidad. Nos gustaría no estar primero. Que se cumpla la ley sería lo lógico.

Docentes y estudiantes, presentes en el reclamo

Maximiliano, profesor de la Escuela de Minas, también participó de la movilización y explicó por qué decidió acompañar el reclamo. “Justamente acá estamos marchando por la situación que tenemos en la universidad. Sobre todo por el financiamiento, que ya la ley está aprobada y el gobierno hace caso omiso a todo lo que salió a nivel nacional”, afirmó.

Marcha universitaria en Jujuy.

Marcha universitaria en Jujuy.

El docente sostuvo que la defensa de la educación también está relacionada con quienes continuarán sus estudios en los próximos años, “nosotros marchamos porque hay generaciones que han luchado para que estemos donde estamos. Nuestro país siempre se ha brindado gracias a las luchas, por las futuras generaciones y también por todo lo que vendrán”, expresó.

También se refirió a los estudiantes que terminan el secundario y deben definir su futuro académico: “Los alumnos están muy preocupados porque algunos quieren carreras hacia afuera y otros que acá todavía no hay una garantía, digamos, por parte del gobierno que puedan realizar sus estudios”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcha Federal Universitaria: estudiantes y docentes vuelven a movilizarse en todo el país

La UNJU, CEDEMS y APUAP adhirieron a la Marcha Federal Universitaria en Jujuy

Violentos incidentes en el Congreso tras la Marcha Federal Universitaria: hay heridos y más de 30 detenidos

Marcha federal universitaria: el gasto cayó 25,3% desde 2023 y los salarios un 24,2%

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Lo que se lee ahora
comenzaron las obras en alvear y senador perez: hasta cuanto duraran video
Jujuy.

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán

Por  Federico Franco

Las más leídas

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán video
Jujuy.

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán

Cada cuánto hay que lavar la toalla de manos y qué cuidados tener
Salud.

Cada cuánto hay que lavar las toallas de manos y qué cuidados tener

Asado. video
Precios.

Día de la Madre en Jujuy: cuánto cuesta preparar un asado para cinco personas

Choque en pleno centro de San Salvador 
Jujuy.

Fuerte choque entre dos autos en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Mensajes que llegan a WhatsApp y de texto para estafar. video
Denuncias.

Estafas por el Día de la Madre en Jujuy: cómo evitar que hackeen tu WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel