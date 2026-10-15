Se realizó en Jujuy la Marcha Federal Universitaria

Este jueves 15 de octubre se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país y Jujuy volvió a sumarse a la jornada de protesta. En San Salvador de Jujuy participaron docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales.

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) adhirieron a la convocatoria.

Ana Lopes, secretaria de la comisión directiva de ADIUNJu, habló con Canal 4 durante la marcha y explicó los motivos de la movilización.

“Es la quinta marcha para pedir al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento educativo. Una ley que ha sido sancionada, aprobada, que tiene absolutamente margen en el presupuesto para cumplir con ella y no cumple porque no quiere”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el impacto que la falta de financiamiento tiene sobre las universidades y señaló: “No solamente de nuestro salario, sino también la calidad de educación que podemos brindar”.

Marcha universitaria en Jujuy.

Lopes también destacó las características de la universidad pública argentina: “Lo que siempre ha caracterizado a la Universidad de Argentina, además, es la gratuidad, es inclusiva, es irrestricta y de calidad. Nos gustaría no estar primero. Que se cumpla la ley sería lo lógico.

Docentes y estudiantes, presentes en el reclamo

Maximiliano, profesor de la Escuela de Minas, también participó de la movilización y explicó por qué decidió acompañar el reclamo. “Justamente acá estamos marchando por la situación que tenemos en la universidad. Sobre todo por el financiamiento, que ya la ley está aprobada y el gobierno hace caso omiso a todo lo que salió a nivel nacional”, afirmó.

Marcha universitaria en Jujuy.

El docente sostuvo que la defensa de la educación también está relacionada con quienes continuarán sus estudios en los próximos años, “nosotros marchamos porque hay generaciones que han luchado para que estemos donde estamos. Nuestro país siempre se ha brindado gracias a las luchas, por las futuras generaciones y también por todo lo que vendrán”, expresó.

También se refirió a los estudiantes que terminan el secundario y deben definir su futuro académico: “Los alumnos están muy preocupados porque algunos quieren carreras hacia afuera y otros que acá todavía no hay una garantía, digamos, por parte del gobierno que puedan realizar sus estudios”.