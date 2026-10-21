La economía sigue estancada: agosto no alcanzó para compensar el derrumbe de julio. 

El desempeño de la economía durante agosto decepcionó las previsiones, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas este miércoles por el INDEC. Tras el derrumbe del mes anterior, la actividad económica no consiguió mostrar un repunte significativo.

Los datos publicados este miércoles por el INDEC reflejaron un panorama más débil de lo previsto para la actividad económica durante agosto. Después de la abrupta caída de julio, la economía permaneció prácticamente estancada , sin lograr recuperar el terreno perdido.

De esta manera, crecen las posibilidades de que la economía cierre el tercer trimestre en rojo , lo que ratificaría la entrada en recesión técnica.

Los datos públicos mostraron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,1% en agosto respecto de julio, por lo que prácticamente no logró recuperar el desplome del 2,9% registrado el mes anterior.

El indicador desestacionalizado del INDEC arrojó en agosto el tercer registro más bajo del EMAE desde noviembre de 2024. Solo las cifras de julio de 2026 y marzo de 2025 fueron peores.

En paralelo, la serie tendencia-ciclo refleja un prolongado estancamiento: la actividad económica se mantiene prácticamente en el mismo nivel desde el segundo trimestre de 2025.

Los sectores que mostraron más y menos crecimiento

Las cifras del INDEC reflejaron que apenas cinco de los quince sectores de la economía mostraron mejoras frente a agosto de 2025. Explotación de minas y canteras lideró los incrementos, con una suba interanual del 11,5%, seguida por Electricidad, gas y agua, cuya actividad avanzó un 4,3%.

En términos de incidencia, las dos actividades con mayor crecimiento también encabezaron los aportes positivos al EMAE. Hoteles y restaurantes ocupó el tercer lugar, con un avance interanual del 3,1%. Entre los tres sectores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del índice respecto de agosto de 2025.

El panorama fue distinto para la mayoría de las actividades económicas: diez sectores mostraron bajas respecto de agosto de 2025.

Pesca encabezó las caídas, con una contracción del 15,7%. En términos de incidencia, los mayores impactos negativos provinieron de Industria manufacturera, que retrocedió un 3,2%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 3,5%. En conjunto, ambos sectores restaron 0,9 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

En el sector de la construcción, los indicadores mostraron una recuperación leve tras el desplome de julio. La medición mensual desestacionalizada registró una suba del 0,4% en agosto, luego de la contracción del 4,4% del mes anterior.

No obstante, la comparación con agosto de 2025 arrojó una caída del 4,4%, mientras que el balance acumulado entre enero y agosto reflejó un crecimiento del 0,8% interanual.

En este contexto, la actividad económica sigue sin encontrar un rumbo firme en 2026. La sucesión de subas y caídas configura una dinámica de “serrucho”, como la describen los analistas, que refleja las dificultades para sostener los avances y consolidar un proceso de recuperación constante.