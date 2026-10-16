Morosidad: el 17% de los préstamos personales tiene pagos atrasados

La morosidad de los créditos a las familias registró una leve baja en agosto , pero continúa en niveles elevados. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los pagos atrasados representaron el 12,8% del financiamiento otorgado a los hogares, frente al 12,9% registrado en julio.

La caída fue de 0,1 puntos porcentuales en el mes. Sin embargo, en los primeros ocho meses de 2026, la irregularidad acumuló un incremento de 3,5 puntos porcentuales.

A nivel general, la irregularidad alcanzó al 7,75% del total de los préstamos del sistema financiero, por encima del 7,73% de julio.

Las líneas de crédito destinadas al consumo de las familias son las que presentan mayores dificultades de pago. En agosto, la morosidad de los préstamos personales llegó al 17%, frente al 16,7% del mes anterior. De esta manera, acumuló una suba de 5,1 puntos porcentuales desde diciembre de 2025.

En las tarjetas de crédito, en cambio, la irregularidad bajó del 12,8% al 12,2% entre julio y agosto. Pese a esa mejora mensual, la mora de este segmento aumentó 2,9 puntos porcentuales durante los primeros ocho meses del año.

Otros créditos también mostraron deterioros. Los préstamos prendarios alcanzaron una irregularidad del 8,2%, tras subir 0,1 puntos en agosto y acumular un incremento de 2,4 puntos en el año. En las líneas ajustadas por UVA, el indicador llegó al 11,6%, frente al 11,1% de julio, y sumó una suba de 4,1 puntos en ocho meses.

Los créditos hipotecarios a las familias mantienen los niveles más bajos de incumplimiento, con una mora del 1,6%, aunque acumularon un aumento de 0,5 puntos porcentuales desde diciembre.

La morosidad de las empresas también aumentó

En el sector corporativo, los pagos atrasados representaron el 3,8% del financiamiento total en agosto, por debajo del nivel registrado entre las familias. Sin embargo, el indicador acumuló un aumento de 1,3 puntos porcentuales en los primeros ocho meses de 2026.

Los créditos hipotecarios a empresas registraron la mayor irregularidad, con un 5,4%. Les siguieron los préstamos prendarios, con un 4,8%; los adelantos en cuenta corriente, con un 3,9%; y el descuento de documentos, con un 3,8%.

La prefinanciación y financiación de exportaciones presentó el nivel más bajo, con una mora del 0,5%.

El Congreso debate medidas frente al endeudamiento familiar

Congreso de la Nación

La situación de las deudas de los hogares llegó al Congreso. La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el miércoles 21 de octubre un proyecto impulsado por La Libertad Avanza, denominado “Ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores”.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría a fines de septiembre, con el respaldo del PRO y de legisladores de la UCR. El proyecto busca reforzar la información que reciben las personas al solicitar un crédito y mejorar la prevención de problemas financieros. Sin embargo, no contempla topes a las tasas de interés ni planes de refinanciación para quienes ya tienen deudas.

Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron un dictamen de minoría que propone declarar la emergencia por 180 días. Entre las medidas planteadas figuran la refinanciación en al menos 12 cuotas para quienes tengan más de 60 días de atraso, cuotas que no superen el 30% de los ingresos y límites a las tasas de interés.

Un tercer dictamen propone cuotas a tasa fija, con un tope del 35% de los ingresos para quienes perciben hasta diez salarios mínimos.

El debate se produce luego de que la oposición convocara a una sesión especial para tratar, entre otros asuntos, el endeudamiento de las familias. La reunión no pudo avanzar porque no se alcanzó el quórum necesario.

Qué muestran los datos del Banco Central

El informe de agosto refleja una situación desigual según el tipo de financiamiento: mientras la morosidad general de las familias tuvo una mejora mensual mínima, los préstamos personales continuaron deteriorándose. Las tarjetas de crédito también mostraron una baja en el mes, aunque mantienen una irregularidad elevada.

En paralelo, la mora de las empresas sigue siendo considerablemente menor, pero también acumula aumentos durante el año. El panorama mantiene en agenda las propuestas legislativas para mejorar la información crediticia y discutir alternativas frente al endeudamiento familiar.