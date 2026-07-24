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24 de julio de 2026 - 18:58
Economía.

Siguen creciendo las deudas de las familias argentinas en los bancos

La morosidad del sistema financiero argentino registró en mayo un nuevo incremento y alcanzó su nivel más elevado en más de 20 años.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Siguen creciendo las deudas de las familias en los bancos. 

La mora bancaria volvió a profundizarse en mayo y alcanzó una marca que no se registraba desde hace más de dos décadas. El incremento estuvo concentrado principalmente en los préstamos otorgados a las familias, donde crecieron las dificultades para afrontar las obligaciones financieras.

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Siguen creciendo las deudas de las familias en los bancos

El aumento de los incumplimientos se concentró en los préstamos destinados a las familias, que mostraron un fuerte deterioro interanual. De acuerdo con el BCRA, la proporción de créditos irregulares pasó del 4,5% al 12,8% en un año, un salto que explica buena parte del incremento de la morosidad general del sistema financiero.

Los datos oficiales muestran un nuevo avance de los préstamos con atrasos dentro del sistema financiero. Según el BCRA, el nivel de irregularidad del crédito al sector privado llegó al 7,7% en mayo, por encima del registro de abril y muy superior al observado un año atrás.

La mayor presión sobre el sistema financiero provino de los créditos otorgados a las familias, donde la morosidad llegó al 12,8% en mayo. El indicador mostró un incremento mensual e interanual, mientras que los datos oficiales advierten que, pese a una desaceleración en el ritmo de crecimiento, los atrasos siguen aumentando en términos reales.

Los créditos destinados a empresas también reflejaron un deterioro en su capacidad de pago, aunque con una incidencia menor que en el caso de las familias. El ratio de irregularidad llegó al 3,5% en mayo, por encima del registro del mes anterior y del nivel observado un año atrás.

Los créditos a los hogares mantienen una participación relevante dentro del balance bancario. Según el informe, en mayo explicaron el 20,4% del activo total del sistema financiero, un segmento que concentra buena parte del aumento reciente de la mora.

La morosidad golpea con mayor fuerza a los segmentos más jóvenes de la población. El informe muestra que el 38,4% de las personas de entre 18 y 34 años tiene pagos irregulares, una proporción que se eleva al 40,9% entre los menores de 25 años.

Nuevo récord de morosidad: 5,8 millones de personas tienen deudas con atrasos

El aumento de los atrasos en los pagos refleja una mayor presión sobre las finanzas de familias y empresas. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizado con información del Banco Central, señala que 5,8 millones de personas tenían deudas irregulares en mayo y advierte que las billeteras virtuales alcanzaron una mora incluso más alta que durante la crisis sanitaria.

La mora bancaria mantiene una tendencia ascendente y suma casi dos años de crecimiento ininterrumpido. Según el estudio, los préstamos al sector privado alcanzaron una irregularidad del 7,6% en mayo, impulsados por el aumento de los incumplimientos entre las familias, que superaron ampliamente a las empresas.

Las billeteras virtuales se convirtieron en uno de los principales focos de aumento de la mora. Según el informe, los incumplimientos crecieron con fuerza hasta llegar al 29,6% en mayo de 2026, por encima del pico de 27,1% registrado durante la pandemia. En el conjunto del sistema, que incluye bancos y entidades no financieras, la morosidad familiar alcanzó el 15,5%.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares se concentra principalmente en los créditos de consumo. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito reúnen casi tres cuartas partes del saldo irregular de las familias, con tasas de morosidad que superan el 12% en ambos casos.

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