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24 de julio de 2026 - 19:58
País.

Cirugía inédita en el Hospital Garrahan: transfundieron sangre a un bebé dentro del útero

Un bebé de 26 semanas de gestación con anemia fetal severa recibió una transfusión intrauterina en el Hospital Garrahan.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cirugía en el Hospital Garrahan.

Cirugía en el Hospital Garrahan.

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La intervención permitió incorporar una nueva práctica de alta complejidad para tratar enfermedades antes del nacimiento y evitar complicaciones graves.

La paciente llegó desde Tierra del Fuego

La madre, oriunda de Tierra del Fuego, llegó al hospital con un embarazo de alto riesgo. Tras una evaluación integral, los especialistas determinaron que el bebé necesitaba una transfusión debido a una anemia severa cuyo origen todavía se encontraba bajo estudio.

Este tipo de cuadros puede provocar insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la muerte fetal si no se interviene a tiempo.

Cómo fue el procedimiento

Antes de realizar la transfusión, los médicos practicaron una cordocentesis, que consiste en la punción de la vena del cordón umbilical guiada por ecografía.

A través de esa técnica obtuvieron una muestra de sangre fetal que permitió determinar con precisión cuánto volumen necesitaba el bebé para corregir la anemia.

Luego, utilizando la misma vía, el equipo transfundió sangre O negativo, especialmente preparada para este tipo de intervenciones.

Cirug&iacute;a in&eacute;dita en el Hospital Garrahan.

Cirugía inédita en el Hospital Garrahan.

La madre y el bebé evolucionan favorablemente

Según se informó, tanto la paciente como el feto presentan una evolución favorable y permanecen bajo seguimiento estricto para evaluar su estado y determinar si será necesario realizar nuevas intervenciones.

La jefa de Neonatología del Garrahan, Patricia Bellani, destacó la complejidad del procedimiento.

Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades”, explicó. En la intervención participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio.

Es un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente”, agregó Bellani.

La incorporación de este procedimiento amplía las posibilidades de tratamiento prenatal dentro del hospital y suma una nueva herramienta para abordar embarazos de alto riesgo.

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