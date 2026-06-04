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4 de junio de 2026 - 16:49
País.

El Gobierno Nacional presentó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

La producción aborda las protestas registradas durante 2025 y principios de 2026, e incluye testimonios, material de archivo y registros realizados en el hospital.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Garrahan

El Gobierno Nacional presentó un documental centrado en el conflicto que atravesó al Hospital de Pediatría Garrahan durante 2025 y los primeros meses de 2026. La producción, de aproximadamente 15 minutos de duración, fue realizada por el cineasta Santiago Oría junto a su equipo y fue difundida a través de los canales oficiales de la Presidencia de la Nación y la Televisión Pública.

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Según se informó oficialmente, el material audiovisual reconstruye los episodios de conflictividad sindical que se registraron en el principal hospital pediátrico de alta complejidad del país y expone la visión del Gobierno sobre las protestas y medidas de fuerza que tuvieron lugar durante ese período.

Embed - El Gobierno Nacional presentó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Qué plantea el documental

De acuerdo con la presentación realizada por el Ejecutivo nacional, el documental sostiene que los paros y movilizaciones desarrollados en el Garrahan no respondieron únicamente a reclamos sectoriales, sino que estuvieron vinculados a una estrategia política destinada a generar un escenario de confrontación con la administración del presidente Javier Milei en el contexto previo a las elecciones legislativas de medio término.

La producción reúne imágenes registradas durante el conflicto, material de archivo y testimonios vinculados a los acontecimientos ocurridos dentro de la institución.

El foco puesto en los profesionales de la salud

Uno de los ejes principales del documental está centrado en el trabajo realizado por médicos, enfermeros y otros integrantes del equipo sanitario durante las jornadas de protesta.

Según la producción, numerosos profesionales continuaron desempeñando sus funciones a pesar de las medidas de fuerza, garantizando la atención médica de pacientes pediátricos provenientes de distintos puntos del país.

El material muestra además las condiciones en las que se mantuvo la prestación de servicios en medio de un escenario de alta conflictividad.

Cuándo se estrena

El documental fue realizado a partir de registros obtenidos durante 2025 y los primeros meses de 2026. La producción incluye material de archivo, testimonios de profesionales de la salud y un análisis sobre el conflicto que atravesó al Hospital Garrahan.

Su estreno oficial fue realizado por plataformas del Gobierno.

Documental completo: LOS HÉROES DEL GARRAHAN | Documental Casa Rosada 2026

Embed - LOS HÉROES DEL GARRAHAN | Documental Casa Rosada 2026

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