El precio del tomate volvió a subir: cómo impactó el frío en la producción y los precios

El tomate volvió a ubicarse entre las verduras que más aumentaron en los mercados mayoristas del país durante junio. Según el último informe del Mercado Central de Buenos Aires, el precio promedio registró un incremento del 41,74% respecto de mayo, impulsado principalmente por una menor oferta provocada por las bajas temperaturas.

El relevamiento señala que, durante este período, el abastecimiento estuvo conformado por producción proveniente de Mendoza, Corrientes y el NOA, región que se destacó por aportar mercadería de mejor calidad. A ese volumen se sumaron partidas importadas desde Chile, aunque no fueron suficientes para evitar la suba de los precios.

El informe explica que las condiciones climáticas del invierno afectaron a gran parte de las hortalizas, provocando un menor ingreso de productos a los mercados concentradores. En el caso del tomate, la combinación entre una oferta más limitada y una demanda sostenida derivó en un incremento de los valores mayoristas, convirtiéndolo en uno de los productos con mayor variación del mes.

El NOA, protagonista del abastecimiento El documento también destaca que el NOA continúa siendo una de las principales regiones proveedoras de tomate durante esta época del año, junto con Mendoza y Corrientes. La participación de las provincias del norte resulta clave para abastecer al mercado durante el invierno, cuando las bajas temperaturas reducen la producción en otras zonas del país.

Otras verduras que también aumentaron El tomate no fue el único producto afectado por el frío. El informe del Mercado Central indica que otras hortalizas también registraron fuertes incrementos durante junio: Pimiento: +38,93%.

+38,93%. Lechuga: +21,48%.

+21,48%. Espinaca: +12,73%.

+12,73%. Zapallo: +9,39%. Qué puede pasar en las próximas semanas El comportamiento del precio del tomate dependerá principalmente de la evolución de las temperaturas y del ritmo de ingreso de mercadería desde las zonas productoras. Si las condiciones climáticas continúan limitando la oferta, los valores podrían mantenerse elevados. En cambio, una mejora en la producción y un mayor ingreso de tomate desde las regiones abastecedoras, entre ellas el NOA, podrían contribuir a estabilizar los precios en los mercados mayoristas.

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