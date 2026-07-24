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24 de julio de 2026 - 16:28
Economía

El dólar oficial subió y marcó un nuevo máximo anual: cerró a $1520 en el Banco Nación

El dólar oficial subió $10 este viernes y cerró a $1520 para la venta en el Banco Nación. La cotización alcanzó así un nuevo máximo histórico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El dólar oficial subió y marcó un nuevo máximo anual. 

La cotización oficial del dólar avanzó $10 en la última rueda de la semana y cerró a $1520 para la venta en el Banco Nación. El incremento llevó al tipo de cambio a registrar un nuevo máximo histórico, en una jornada marcada por la actualización de las referencias cambiarias.

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El dólar oficial no detuvo su avance y volvió a establecer un nuevo récord. Este viernes subió $10 y cerró a $1520 para la venta en el Banco Nación, el valor más alto registrado hasta el momento para la cotización oficial.

En lo que va de julio, el tipo de cambio minorista acumuló una suba de $20, equivalente a un avance del 1,33%. En paralelo, el dólar blue también mostró una tendencia alcista y alcanzó los $1545, ampliando la brecha frente a la cotización oficial.

En el segmento mayorista, el dólar se mantenía este viernes con una distancia significativa respecto del techo establecido por el esquema de bandas cambiarias. La cotización se ubicaba cerca de un 18% por debajo del límite superior, que para esta jornada alcanzaba los $1836,23, dejando todavía un margen amplio antes de llegar al máximo permitido por el régimen vigente.

Las cotizaciones financieras acompañaban el movimiento del dólar oficial y continuaban con su recorrido ascendente. El dólar MEP se ubicaba en $1527,29, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1597,34, reflejando una mayor presión sobre los tipos de cambio alternativos.

El riesgo país también mostraba una variación positiva este viernes y avanzaba tres unidades, hasta los 440 puntos básicos (+1,8%), de acuerdo con los datos de Rava. Con este movimiento, el indicador se ubica 38 puntos por encima del piso registrado durante la gestión de Javier Milei, cuando el 10 de julio alcanzó los 402 puntos.

A pesar de la suba registrada en la jornada, el riesgo país mantiene una evolución positiva en el acumulado anual. El indicador de JP Morgan retrocedió 132 puntos básicos desde enero, lo que representa una caída del 23,5%, y se ubica en valores que no alcanzaba desde 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El vocero presidencial dijo que es una posibilidad que el dólar llegue a $1800

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que no descarta que el dólar alcance los $1700 o $1800 en los próximos meses, aunque remarcó que el mercado cambiario atraviesa una etapa de estabilidad. Sus declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa La Misa, conducido por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo.

Ravier señaló que, en caso de producirse un movimiento del tipo de cambio, se trataría de “una corrección mínima” y no de una devaluación de gran magnitud. Para graficarlo, comparó la situación actual con episodios anteriores y sostuvo que un salto hacia valores de $1700 o $1800 en los próximos meses sería un escenario posible, aunque descartó una suba abrupta como las registradas en otras crisis cambiarias.

El funcionario planteó este escenario al ser consultado sobre las perspectivas económicas del Gobierno de cara a las elecciones de 2027, cuando Javier Milei buscará la reelección. Ravier aseguró que la administración llegará “bien” a esa instancia y destacó el crecimiento económico, las inversiones impulsadas por el RIGI, la baja de la inflación y la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, además del equilibrio fiscal.

El vocero admitió que los factores externos pueden generar incertidumbre, pero aseguró que el Gobierno avanzó en la construcción de una mayor solidez macroeconómica. Además, negó que pueda repetirse una situación similar a la de 2019, cuando el aumento de los pasivos remunerados, principalmente las Lebac, estuvo en el centro de las presiones cambiarias.

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