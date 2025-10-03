Cómo votó el Senado el rechazo a los vetos de Javier Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades.

En la sesión de este jueves , la oposición en el Senado transformó el debate en un nuevo traspié político para el Gobierno , al rechazar los vetos que el presidente Javier Milei había aplicado tanto a la Ley de Financiamiento Universitario como a la Ley de Emergencia Pediátrica , cuyo símbolo más visible es el Hospital Garrahan .

Política. Sesión en el Senado: buscarán anular los vetos al financiamiento universitario y del Garrahan

País. El Senado debatirá los vetos a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Con una amplia mayoría , los bloques opositores alcanzaron los dos tercios requeridos y confirmaron ambas normas , lo que obliga al Ejecutivo a ponerlas en vigencia, configurando otro revés para la Casa Rosada .

Legisladores de distintos bloques anticiparon su voto para restablecer la vigencia de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo repiten la misma justificación : más allá de la validez de los proyectos, sostienen que el Estado no dispone de fondos suficientes para implementarlos tal como fueron aprobados.

La discusión en el Senado se prolongó durante toda la jornada, con 31 legisladores registrados como oradores. Los bloques opositores cuestionaron con contundencia la política económica del Ejecutivo y exigieron la plena aplicación de las leyes previamente aprobadas.

Con este voto, la Cámara alta habilita ahora un período en el que el Gobierno deberá asegurar los recursos destinados a universidades y hospitales pediátricos, mientras afuera del Congreso se registran movilizaciones de empleados del Hospital Garrahan.

Ley de financiamiento universitario

La cámara alta alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la ley de universidades nacionales y de emergencia pediátrica.

Quién votó a favor

Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires)

Guillermo Andrada (Convicción Federal – Catamarca)

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)

Beatriz Luisa Ávila (Por la Justicia Social – Tucumán)

Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa)

Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego)

José María Carambia (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Stefania Cora (Unidad Ciudadana – Entre Ríos)

Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca)

Carmen Lucila Crexell (Movimiento Neuquino – Neuquén)

Andrea Marcela Cristina (PRO – Chubut)

Eduardo “Wado” De Pedro (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)

Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)

Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro)

María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego)

Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal – Corrientes)

Flavio Sergio Fama (UCR – Catamarca)

Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana – Mendoza)

Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe)

Silvia Marcela García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro)

María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana – San Juan)

Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana – Salta)

María Teresa González (Frente Nacional y Popular – Formosa)

Luis Alfredo Juez (Frente PRO – Córdoba)

Mariana Juri (UCR – Mendoza)

Alicia Margarita Kirchner (Unidad Ciudadana – Santa Cruz)

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa)

Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana – Salta)

Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)

Marcelo Néstor Lewandowski (Frente Nacional y Popular – Santa Fe)

Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana – Chubut)

Martín Lousteau (UCR – CABA)

Florencia López (Frente Nacional y Popular – La Rioja)

Juan Luis Manzur (Frente Nacional y Popular – Tucumán)

José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular – Formosa)

Sandra Mendoza (Unidad Ciudadana – Tucumán)

Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy)

Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)

José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)

Stella Maris Olalla (UCR – Entre Ríos)

Oscar Isidro Parrilli (Unidad Ciudadana – Neuquén)

María Inés Pilatti Vergara (Unidad Ciudadana – Chaco)

Mariano Recalde (Unidad Ciudadana – CABA)

Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal – La Rioja)

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)

Juan Carlos Romero (Cambio Federal – Salta)

Fernando Aldo Salino (Convicción Federal – San Luis)

Silvia Estela Sapag (Unidad Ciudadana – Neuquén)

Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro – Río Negro)

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza)

Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO – CABA)

Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular – San Juan)

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes)

Alejandra María Vigo (Unidad Federal – Córdoba)

Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes)

Víctor Zimmermann (UCR – Chaco)

Quién votó en contra (a favor del veto presidencial)

Bartolomé Abdala (LLA – San Luis)

Carmen Álvarez Rivero (PRO – Córdoba)

Ivanna Arrascaeta (LLA – San Luis)

Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy)

Vilma Facunda Bedia (LLA – Jujuy)

Bruno Olivera Lucero (LLA – San Juan)

Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja)

Francisco Manuel Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa)

Abstenciones y ausentes

Carolina Losada (UCR – Santa Fe)

Alfredo Luis De Angeli (UCR – Entre Ríos)

Enrique Martín Goerling (PRO – Misiones)

María Victoria Huala (PRO – La Pampa)

Declaración de Emergencia en Pediatría

Quién votó a favor

Abad, Maximiliano – UCR – Buenos Aires

Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal – Catamarca

Arce, Carlos Omar – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Ávila, Beatriz Luisa – Por la Justicia Social – Tucumán

Bensusán, Daniel Pablo – Frente Nacional y Popular – La Pampa

Blanco, Pablo Daniel – UCR – Tierra del Fuego

Carambia, José María – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Cora, Stefanía – Unidad Ciudadana – Entre Ríos

Corpacci, Lucía Benigna – Frente Nacional y Popular – Catamarca

Crexell, Carmen Lucila – Movimiento Neuquino – Neuquén

Cristina, Andrea Marcela – PRO – Chubut

De Pedro, Eduardo Enrique – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Di Tullio, Juliana – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Doñate, Claudio Martín – Unidad Ciudadana – Río Negro

Duré, María Eugenia – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego

Espínola, Carlos Mauricio – Unidad Federal – Corrientes

Fama, Flavio Sergio – UCR – Catamarca

Fernández Sagasti, Anabel – Unidad Ciudadana – Mendoza

Gadano, Natalia Elena – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Galaretto, Eduardo Horacio – UCR – Santa Fe

García Larraburu, Silvina Marcela – Unidad Ciudadana – Río Negro

Giménez Navarro, María Celeste – Unidad Ciudadana – San Juan

Giménez, Nora del Valle – Unidad Ciudadana – Salta

González, María Teresa Margarita – Frente Nacional y Popular – Formosa

Juez, Luis Alfredo – PRO – Córdoba

Juri, Mariana – UCR – Mendoza

Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Unidad Ciudadana – Santa Cruz

Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR – La Pampa

Leavy, Sergio Napoleón – Frente Nacional y Popular – Salta

Ledesma Abdala de Zamora, Claudia – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Lewandowski, Marcelo Néstor – Frente Nacional y Popular – Santa Fe

Linares, Carlos Alberto – Unidad Ciudadana – Chubut

López, Cándida Cristina – Frente Nacional y Popular – Tierra del Fuego

López, María Florencia – Frente Nacional y Popular – La Rioja

Losada, Carolina – UCR – Santa Fe

Lousteau, Martín – UCR – CABA

Manzur, Juan Luis – Frente Nacional y Popular – Tucumán

Mayans, José Miguel Ángel – Frente Nacional y Popular – Formosa

Mendoza, Sandra – Frente Nacional y Popular – Chaco

Moisés, María Carolina – Convicción Federal – Jujuy

Montenegro, Geraldine – Frente Nacional y Popular – Buenos Aires

Neder, José Emilio – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Olalla, Stella Maris – UCR – Entre Ríos

Parrilli, Oscar Isidro – Unidad Ciudadana – Neuquén

Pilatti Vergara, María Inés – Frente Nacional y Popular – Chaco

Recalde, Mariano – Frente Nacional y Popular – CABA

Rejal, Jesús Fernando – Convicción Federal – La Rioja

Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Frente Renovador – Misiones

Romero, Juan Carlos – Cambio Federal – Salta

Salino, Fernando Aldo – Convicción Federal – San Luis

Sapag, Silvia Estela – Unidad Ciudadana – Neuquén

Silva, Mónica Esther – Juntos Somos Río Negro – Río Negro

Suárez, Rodolfo Alejandro – UCR – Mendoza

Tagliaferri, Guadalupe – PRO – CABA

Uñac, Sergio Mauricio – Frente Nacional y Popular – San Juan

Valenzuela, Mercedes Gabriela – UCR – Corrientes

Vigo, Alejandra María – Unidad Federal – Córdoba

Vischi, Eduardo Alejandro – UCR – Corrientes

Zimmermann, Víctor – UCR – Chaco

Quién votó en contra

Abdala, Bartolomé Esteban – LLA – San Luis

Álvarez Rivero, Carmen – PRO – Córdoba

Arrascaeta, Ivanna Marcela – LLA – San Luis

Atauche, Ezequiel – LLA – Jujuy

Olivera Lucero, Bruno Antonio – LLA – San Juan

Pagotto, Juan Carlos – LLA – La Rioja

Paoltroni, Francisco Manuel – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa

Abstenciones