Cómo votó el Senado el rechazo a los vetos de Javier Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

En la sesión de este jueves, la oposición en el Senado transformó el debate en un nuevo traspié político para el Gobierno, al rechazar los vetos que el presidente Javier Milei había aplicado tanto a la Ley de Financiamiento Universitario como a la Ley de Emergencia Pediátrica, cuyo símbolo más visible es el Hospital Garrahan.
Con una amplia mayoría, los bloques opositores alcanzaron los dos tercios requeridos y confirmaron ambas normas, lo que obliga al Ejecutivo a ponerlas en vigencia, configurando otro revés para la Casa Rosada.
Legisladores de distintos bloques anticiparon su voto para restablecer la vigencia de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo.
Desde el oficialismo repiten la misma justificación: más allá de la validez de los proyectos, sostienen que el Estado no dispone de fondos suficientes para implementarlos tal como fueron aprobados.
La discusión en el Senado se prolongó durante toda la jornada, con 31 legisladores registrados como oradores. Los bloques opositores cuestionaron con contundencia la política económica del Ejecutivo y exigieron la plena aplicación de las leyes previamente aprobadas.
Con este voto, la Cámara alta habilita ahora un período en el que el Gobierno deberá asegurar los recursos destinados a universidades y hospitales pediátricos, mientras afuera del Congreso se registran movilizaciones de empleados del Hospital Garrahan.
La cámara alta alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la ley de universidades nacionales y de emergencia pediátrica.
Quién votó a favor
- Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires)
- Guillermo Andrada (Convicción Federal – Catamarca)
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)
- Beatriz Luisa Ávila (Por la Justicia Social – Tucumán)
- Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa)
- Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego)
- José María Carambia (Por Santa Cruz – Santa Cruz)
- Stefania Cora (Unidad Ciudadana – Entre Ríos)
- Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca)
- Carmen Lucila Crexell (Movimiento Neuquino – Neuquén)
- Andrea Marcela Cristina (PRO – Chubut)
- Eduardo “Wado” De Pedro (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)
- Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)
- Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro)
- María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego)
- Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal – Corrientes)
Eduardo “Wado” De Pedro (Unidad Ciudadana – Buenos Aires).
- Flavio Sergio Fama (UCR – Catamarca)
- Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana – Mendoza)
- Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz – Santa Cruz)
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe)
- Silvia Marcela García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro)
- María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana – San Juan)
- Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana – Salta)
- María Teresa González (Frente Nacional y Popular – Formosa)
- Luis Alfredo Juez (Frente PRO – Córdoba)
- Mariana Juri (UCR – Mendoza)
- Alicia Margarita Kirchner (Unidad Ciudadana – Santa Cruz)
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa)
- Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana – Salta)
- Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
- Marcelo Néstor Lewandowski (Frente Nacional y Popular – Santa Fe)
- Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana – Chubut)
- Martín Lousteau (UCR – CABA)
- Florencia López (Frente Nacional y Popular – La Rioja)
- Juan Luis Manzur (Frente Nacional y Popular – Tucumán)
- José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular – Formosa)
- Sandra Mendoza (Unidad Ciudadana – Tucumán)
- Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy)
- Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
- José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
- Stella Maris Olalla (UCR – Entre Ríos)
- Oscar Isidro Parrilli (Unidad Ciudadana – Neuquén)
- María Inés Pilatti Vergara (Unidad Ciudadana – Chaco)
- Mariano Recalde (Unidad Ciudadana – CABA)
- Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal – La Rioja)
- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)
- Juan Carlos Romero (Cambio Federal – Salta)
- Fernando Aldo Salino (Convicción Federal – San Luis)
- Silvia Estela Sapag (Unidad Ciudadana – Neuquén)
- Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro – Río Negro)
- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza)
- Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO – CABA)
- Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular – San Juan)
- Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes)
- Alejandra María Vigo (Unidad Federal – Córdoba)
- Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes)
- Víctor Zimmermann (UCR – Chaco)
Quién votó en contra (a favor del veto presidencial)
- Bartolomé Abdala (LLA – San Luis)
- Carmen Álvarez Rivero (PRO – Córdoba)
- Ivanna Arrascaeta (LLA – San Luis)
- Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy)
- Vilma Facunda Bedia (LLA – Jujuy)
- Bruno Olivera Lucero (LLA – San Juan)
- Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja)
- Francisco Manuel Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa)
Abstenciones y ausentes
- Carolina Losada (UCR – Santa Fe)
- Alfredo Luis De Angeli (UCR – Entre Ríos)
- Enrique Martín Goerling (PRO – Misiones)
- María Victoria Huala (PRO – La Pampa)
