jueves 15 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2026 - 18:45
Chequeado.

Marcha federal universitaria: el gasto cayó 25,3% desde 2023 y los salarios un 24,2%

Se realizó la 5º Marcha federal universitaria frente al Congreso, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha Federal Universitaria.

Marcha Federal Universitaria.

Este jueves 15 de octubre se realiza la 5º marcha federal en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios del sector, está prevista para las 16 horas frente al Congreso de la Nación.

Lee además
Incidentes en Marcha Federal Universitaria
EN VIVO.

Violentos incidentes en el Congreso tras la Marcha Federal Universitaria: hay heridos y más de 30 detenidos
Marcha universitaria en Jujuy.
Protesta.

Se realizó en Jujuy la Marcha Federal Universitaria

En la previa a la protesta, la Justicia Federal le aplicó una multa de $ 100 mil diarios al jefe de Gabinete Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley.

¿Qué pasó con la ejecución del presupuesto universitario y los salarios docentes este año y qué dice la Ley de Financiamiento?

El gasto en educación superior cayó 25,3% desde 2023

Para 2026 el Gobierno prevé gastos por $ 6,2 billones en educación superior. Esto representa un incremento del 5% real con respecto a 2025, pero se ubica un 25,3% por debajo de 2023 (último año del Frente de Todos). Para igualar esos valores, el Ejecutivo debería invertir $ 8,3 billones este año.

En tanto, el Presupuesto 2027 prevé gastos por $ 7,5 billones (prácticamente sin cambios en términos reales con respecto a 2026), pero debería destinar $ 10 billones para igualar la inversión de 2023.

En los primeros 9 meses del año el Gobierno ejecutó $ 4,2 billones en materia de educación superior, lo que representa el 69% del presupuesto de todo el año.

En materia de asistencia a los hospitales universitarios (motivo de reclamo del CIN a principios de año), los montos ejecutados hasta septiembre ($ 127 mil millones) superaron los gastos previstos ($ 114 mil millones) para todo 2026.

El salario docente debería aumentar 32% para cumplir con la ley

En septiembre de 2026 un docente auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad percibió un salario de $ 421.236, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Esto implica una caída del 24,2% con respecto a noviembre de 2023.

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes en 2 cuotas en junio (21,3%) y octubre (3%).

Sin embargo, para cumplir con la Ley de Financiamiento (que prevé la actualización de los salarios por inflación desde noviembre de 2023) el salario debería aumentar un 32% extra, hasta alcanzar los $ 556.000.

La situación legal de la Ley de Financiamiento

En agosto de 2025, el Senado sancionó en forma definitiva la Ley de Financiamiento Universitario que, entre otras cosas, establecía una actualización del presupuesto para el funcionamiento de las universidades y de los salarios docentes, según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

En septiembre de ese año el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) vetó la ley argumentando que no se incluyeron las fuentes de financiamiento para los aumentos proyectados en la norma.

Pese a que la oposición rechazó el veto, el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que suspendía la ejecución de la ley hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Frente a esta decisión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 dictó -a pedido del CIN- la inconstitucionalidad del decreto, medida que fue apelada por el Gobierno.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dictó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley (relacionados al salario docente y las becas estudiantiles), decisión que fue ratificada por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de la cautelar, el juez federal Martín Cormick le aplicó una multa diaria de $ 100 mil al jefe de Gabinete.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: José Giménez

Edición 1: FB

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violentos incidentes en el Congreso tras la Marcha Federal Universitaria: hay heridos y más de 30 detenidos

Se realizó en Jujuy la Marcha Federal Universitaria

Catamarca: así es el recorrido en las alturas que regala vistas únicas de volcanes y lagunas

Diputados: la oposición no logró quórum para derogar el DNU 70

Las acciones argentinas se desploman y el riesgo país llega a 640 puntos

Lo que se lee ahora
El impacto de El Niño en el Litoral.
País.

El Niño agrava la situación en el Litoral: crecen los ríos y hay rutas cortadas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán video
Jujuy.

Comenzaron las obras en Alvear y Senador Pérez: hasta cuánto durarán

Cada cuánto hay que lavar la toalla de manos y qué cuidados tener
Salud.

Cada cuánto hay que lavar las toallas de manos y qué cuidados tener

Asado. video
Precios.

Día de la Madre en Jujuy: cuánto cuesta preparar un asado para cinco personas

Choque en pleno centro de San Salvador 
Jujuy.

Fuerte choque entre dos autos en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Mensajes que llegan a WhatsApp y de texto para estafar. video
Denuncias.

Estafas por el Día de la Madre en Jujuy: cómo evitar que hackeen tu WhatsApp

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel