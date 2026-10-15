Diputados: la oposición no logró quórum para derogar el DNU 70 

La oposición sufrió un revés este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados al no conseguir el quórum necesario para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 , impulsado por el presidente Javier Milei. La sesión especial también contemplaba el tratamiento de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Pasadas las 14.30, el tablero del recinto registró solamente 121 legisladores presentes , ocho menos de los 129 necesarios para comenzar la sesión. De esta manera, el oficialismo consiguió mantener vigente el megadecreto que introdujo modificaciones en distintos sectores de la economía.

La convocatoria opositora había tomado impulso a partir de la controversia por la derogación de la Ley de Tierras, incluida en el DNU 70/2023 . La normativa establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Su eliminación generó cuestionamientos de sectores políticos, sociales y ambientales.

Sin embargo, la Corte Suprema modificó el escenario al disponer una medida cautelar que restituyó provisoriamente la vigencia de la legislación anterior. Esa decisión redujo el respaldo parlamentario a la iniciativa para rechazar completamente el decreto.

Además, el oficialismo y bloques aliados incorporaron disposiciones para restablecer restricciones a la extranjerización de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para su tratamiento el próximo 21 de octubre.

Qué modificaciones introdujo el DNU 70/2023

El decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión estableció una serie de medidas de desregulación económica, entre ellas la derogación de las leyes de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional. También introdujo modificaciones en el funcionamiento del mercado aerocomercial, las tasas bancarias y los precios de las empresas de medicina prepaga.

Desde el Gobierno sostuvieron que la derogación completa del decreto podía generar dificultades administrativas y legales debido a la cantidad de sectores alcanzados por sus disposiciones. Por su parte, los bloques opositores pretendían avanzar con el rechazo del DNU y, al mismo tiempo, debatir medidas vinculadas con la situación de las personas con discapacidad y las familias endeudadas.

Martín Menem celebró el resultado de la sesión en Diputados

Tras confirmarse la falta de quórum, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró el resultado y cuestionó a los sectores que impulsaron la convocatoria. “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, expresó.

Martín Menem en Diputados

Con este resultado, el DNU 70/2023 continúa vigente y la atención legislativa se trasladará a la sesión prevista para el miércoles 21 de octubre, cuando Diputados tiene previsto abordar iniciativas relacionadas con la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar.