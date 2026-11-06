ATSA realizó un paro y movilización para reclamar mejoras salariales y laborales

ATSA Jujuy realizó un paro y movilización para reclamar mejoras salariales y laborales

Los trabajadores de la sanidad nucleados en la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial Jujuy, realizaron este viernes 6 de noviembre un paro y movilización en reclamo de mejoras salariales y laborales.

La medida de fuerza se desarrolló en distintos centros de salud de la provincia y culminó con una marcha por las calles de San Salvador de Jujuy. La protesta fue encabezada por el gremio que conduce Viviana López y se llevó adelante en el marco de un plan de lucha que busca obtener respuestas a una serie de demandas vinculadas con los salarios, la antigüedad y las condiciones laborales del personal sanitario.

Paro y movilización de ATSA en Jujuy La jornada de protesta comenzó a las 8 de la mañana, cuando los trabajadores iniciaron el retiro de sus puestos laborales en los diferentes establecimientos de salud. Posteriormente, los manifestantes se concentraron en la punta del Parque San Martín, desde donde partieron en una movilización por las calles de la capital jujeña para visibilizar sus reclamos. Desde ATSA Jujuy destacaron la participación de afiliados y trabajadores del sector que acompañaron la convocatoria y expresaron su preocupación por la situación salarial que atraviesan.

ATSA Jujuy realizó un paro y movilización para reclamar mejoras salariales y laborales Los principales reclamos de los trabajadores de la sanidad Uno de los pedidos centrales del gremio es una recomposición salarial urgente. Sin embargo, la protesta también incluyó otros planteos relacionados con la carrera laboral y el reconocimiento de los años de servicio.

Entre las principales exigencias se encuentran: Reconocer la diferencia salarial entre trabajadores con mayor y menor carga horaria.

Incrementar los montos correspondientes a la antigüedad a partir de los 25 años de servicio.

Establecer el pase automático a la máxima categoría para el personal que alcance los 25 años de antigüedad.

Revisar y actualizar el adicional por zona.

Otorgar un bono de fin de año de $1.500.000. Estos planteos forman parte de las reivindicaciones que el sindicato busca incorporar a las discusiones sobre las condiciones laborales del sector sanitario. ATSA Jujuy anticipó que continuará con el plan de lucha Tras la movilización, desde la organización reafirmaron su intención de mantener la unidad del sector y continuar con el plan de lucha hasta conseguir respuestas favorables a las demandas presentadas. El gremio sostiene que los reclamos apuntan tanto a una mejora de los ingresos como al reconocimiento de la trayectoria laboral de quienes se desempeñan en los distintos establecimientos de salud de Jujuy.

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