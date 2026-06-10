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10 de junio de 2026 - 11:29
Jujuy.

Elecciones en ATSA: la propuesta de la lista Celeste y Blanca

Las elecciones en el gremio de ATSA se realizarán el 14 de julio y hay más de 5 mil afiliados habilitados para votar en la provincia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Lista Celeste y Blanca - ATSA&nbsp;

Lista Celeste y Blanca - ATSA 

De cara a las próximas elecciones del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), la candidata a Secretaria General por la lista Celeste y Blanca, Patricia Serrano, presentó los principales ejes de su propuesta, con foco en la recomposición salarial y la mejora de las condiciones laborales del sector.

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En declaraciones a medios locales, Serrano sostuvo que el objetivo central de su espacio es “la recomposición salarial” de los trabajadores de la salud, además de realizar un seguimiento de la situación particular de cada agente en su lugar de trabajo.

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Atsa
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Becas, proveeduría y recuperación de espacios gremiales

Entre las iniciativas planteadas, la candidata destacó la implementación de un sistema de becas para los hijos de afiliados con mejor rendimiento académico.

Asimismo, propuso la creación de proveedurías para los trabajadores y la recuperación de sedes en el interior de la provincia, con el objetivo de refuncionalizarlas y ampliar los servicios gremiales.

Otro de los puntos mencionados fue la intención de concretar la construcción de un camping en el predio del dique Las Maderas, un espacio que, según indicó, fue cedido hace cuatro años pero aún no fue desarrollado.

Elecciones el 14 de julio y más de 5.000 afiliados habilitados

Las elecciones del gremio se realizarán el próximo 14 de julio en hospitales públicos y también en algunas instituciones privadas de la provincia.

De acuerdo a lo informado, alrededor de 5.000 afiliados estarán en condiciones de sufragar, en un proceso que abarcará tanto a trabajadores del sector estatal como privado.

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“Recuperar la dignidad del trabajador de la salud”

Serrano remarcó que la visión de su lista apunta a “recuperar la dignidad del trabajador de la salud”, jerarquizando la función de cada trabajador en los hospitales y atendiendo las necesidades de infraestructura, insumos y herramientas de trabajo.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal, dar continuidad a la carrera de enfermería del Miriam Gloss y abrir nuevas instancias formativas para el resto de los trabajadores del sector.

Críticas a la conducción actual del gremio

Consultada sobre la situación actual en los hospitales, la candidata aseguró que los trabajadores “necesitan bastante ayuda y acompañamiento del gremio”, y cuestionó el rol de la conducción sindical en los últimos años.

Según expresó, la actual comisión directiva lleva más de dos décadas en funciones, pero en los últimos cuatro años habría evidenciado una falta de presencia activa frente a las demandas de los trabajadores.

Situación en el interior provincial

Finalmente, Serrano describió un panorama más complejo en el interior de la provincia, donde, según afirmó, los trabajadores se sienten “más desprotegidos”, con dificultades económicas, de traslado y falta de insumos, equipamiento y ropa de trabajo.

La candidata concluyó que estas problemáticas reflejan la necesidad de un mayor acompañamiento gremial en todos los niveles del sistema sanitario.

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