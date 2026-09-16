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16 de septiembre de 2026 - 14:37
Jujuy.

Paro de sanidad en Jujuy: ATSA realizó un ruidazo y convocaron a un paro sin asistencia para mañana viernes

El gremio de los trabajadores de la salud realizará el paro sin asistencia este viernes 18 de septiembre en Jujuy y mantendrá las guardias mínimas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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ATSA Jujuy anunció un paro sin asistencia por 24 horas para este viernes 18 de septiembre en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al aumento del 2%. Durante la jornada se respetarán las guardias mínimas.

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La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) informó las medidas a través de sus redes sociales y sostuvo que el porcentaje de incremento resulta “absolutamente insuficiente”.

“Somos esenciales y merecemos sueldos dignos”, expresaron desde el gremio al comunicar el reclamo.

Hospital Pablo Soria

Hospital Pablo Soria

Ruidazo antes del paro

Antes de la medida de fuerza del viernes, este jueves 17 a las 11 se realizará un ruidazo en todas las instituciones de Salud, según lo anunciado por ATSA Jujuy.

La protesta será la antesala del paro sin asistencia previsto para el viernes, que se extenderá durante 24 horas y tendrá como principal reclamo las mejoras salariales.

Desde el gremio aclararon que, pese al paro, se respetarán las guardias mínimas.

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