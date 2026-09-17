"La docencia es una función de servicio": la reflexión de una docente jujeña por el Día del Profesor

En el Día del Profesor, Emilia Cachagua , directora del Colegio Nacional Nº 2 “Armada Argentina”, reflexionó sobre el rol de los docentes y los desafíos que atraviesan hoy las instituciones educativas en Jujuy.

Jujuy. En el día del profesor: "aprender no tienen edad y enseñar es una bendición"

En diálogo con TodoJujuy , la profesora sostuvo que la docencia es una tarea que va mucho más allá de enseñar contenidos. “Es una profesión que involucra un montón de dimensiones: no solamente se enseña, se cuida, se sostiene” , señaló.

Cachagua remarcó que las escuelas conviven actualmente con situaciones cada vez más complejas, vinculadas no solo al aprendizaje sino también a la realidad familiar y emocional de los estudiantes. “Hay cuestiones de familia, hay cuestiones de salud mental; actualmente es lo que nos está atravesando como problemática en los colegios”, afirmó.

En ese sentido, explicó que desde la institución buscan acompañar esas situaciones con trabajo en equipo, gestión y redes de apoyo. “Detrás de todo hay un gran equipo de docentes, de papás y de gente que ayuda”, expresó. También destacó la importancia de que la escuela sea un espacio de contención para los chicos. “Yo siempre les digo: este es el lugar más seguro del mundo, este es el mejor colegio. Y me dicen: ‘Profe, pero hay un montón de colegios’. Sí, ya sé, pero están ustedes acá, y eso hace que este sea el mejor lugar del mundo”, contó.

Acompañar y abrir oportunidades

La directora también habló sobre la importancia de generar experiencias para los estudiantes, especialmente para aquellos que no siempre pueden acceder a ellas desde sus contextos familiares. “No se aspira a lo que no se conoce”, sostuvo, al mencionar viajes y actividades realizadas con alumnos a distintos lugares como Salta, Córdoba, Purmamarca, la Quebrada de Humahuaca. Para Cachagua, esas experiencias también forman parte de la tarea educativa. “Se trata de darles oportunidades a todos por igual y siempre poniéndole pasión”, indicó.

"La docencia es una función de servicio": la reflexión de una docente jujeña por el Día del Profesor

Después de la FNE, volver a lo pedagógico

Consultada sobre la etapa final del año escolar, especialmente después de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la directora señaló que el desafío es recuperar la concentración y sostener las trayectorias educativas. Explicó que en el colegio trabajan con reuniones de padres, clases en contraturno, recuperatorios y acuerdos con docentes para acompañar a los estudiantes, sobre todo a quienes cursan quinto año.

“La función primera de la escuela es lo pedagógico. Nosotros tenemos que asegurar la trayectoria escolar del chico desde primero a quinto año y darle herramientas para estudios superiores”, afirmó.

Una profesión de servicio

Al cerrar su reflexión por el Día del Profesor, Cachagua definió a la docencia como una vocación profundamente ligada al servicio. “Esta profesión es una función de servicio. Es servicio al prójimo”, expresó. Y agregó: “Uno carga en su mochila muchísimas cosas, pero cuando hay pasión, hay ganas, todo se puede”.