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17 de septiembre de 2026 - 11:09
Historias.

"La docencia es una función de servicio": la reflexión de una docente jujeña por el Día del Profesor

Emilia Cachagua, directora del Colegio Nacional Nº 2, habló sobre el rol docente, la salud mental en las escuelas y el acompañamiento a los estudiantes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día del Profesor Emilia Cachagua

En el Día del Profesor, Emilia Cachagua, directora del Colegio Nacional Nº 2 “Armada Argentina”, reflexionó sobre el rol de los docentes y los desafíos que atraviesan hoy las instituciones educativas en Jujuy.

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En diálogo con TodoJujuy, la profesora sostuvo que la docencia es una tarea que va mucho más allá de enseñar contenidos. “Es una profesión que involucra un montón de dimensiones: no solamente se enseña, se cuida, se sostiene”, señaló.

El rol de la escuela

Cachagua remarcó que las escuelas conviven actualmente con situaciones cada vez más complejas, vinculadas no solo al aprendizaje sino también a la realidad familiar y emocional de los estudiantes. “Hay cuestiones de familia, hay cuestiones de salud mental; actualmente es lo que nos está atravesando como problemática en los colegios”, afirmó.

En ese sentido, explicó que desde la institución buscan acompañar esas situaciones con trabajo en equipo, gestión y redes de apoyo. “Detrás de todo hay un gran equipo de docentes, de papás y de gente que ayuda”, expresó. También destacó la importancia de que la escuela sea un espacio de contención para los chicos. “Yo siempre les digo: este es el lugar más seguro del mundo, este es el mejor colegio. Y me dicen: ‘Profe, pero hay un montón de colegios’. Sí, ya sé, pero están ustedes acá, y eso hace que este sea el mejor lugar del mundo”, contó.

Acompañar y abrir oportunidades

La directora también habló sobre la importancia de generar experiencias para los estudiantes, especialmente para aquellos que no siempre pueden acceder a ellas desde sus contextos familiares. “No se aspira a lo que no se conoce”, sostuvo, al mencionar viajes y actividades realizadas con alumnos a distintos lugares como Salta, Córdoba, Purmamarca, la Quebrada de Humahuaca. Para Cachagua, esas experiencias también forman parte de la tarea educativa. “Se trata de darles oportunidades a todos por igual y siempre poniéndole pasión”, indicó.

"La docencia es una función de servicio": la reflexión de una docente jujeña por el Día del Profesor

Después de la FNE, volver a lo pedagógico

Consultada sobre la etapa final del año escolar, especialmente después de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la directora señaló que el desafío es recuperar la concentración y sostener las trayectorias educativas. Explicó que en el colegio trabajan con reuniones de padres, clases en contraturno, recuperatorios y acuerdos con docentes para acompañar a los estudiantes, sobre todo a quienes cursan quinto año.

“La función primera de la escuela es lo pedagógico. Nosotros tenemos que asegurar la trayectoria escolar del chico desde primero a quinto año y darle herramientas para estudios superiores”, afirmó.

Una profesión de servicio

Al cerrar su reflexión por el Día del Profesor, Cachagua definió a la docencia como una vocación profundamente ligada al servicio. “Esta profesión es una función de servicio. Es servicio al prójimo”, expresó. Y agregó: “Uno carga en su mochila muchísimas cosas, pero cuando hay pasión, hay ganas, todo se puede”.

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