La subida del caudal del río Paraná mantiene en alerta a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos , luego de que el río llegara a la altura establecida para activar los operativos de evacuación . Cientos de personas ya debieron abandonar sus hogares en los alrededores de ambas capitales provinciales y el pronóstico anticipa fuertes tormentas para las próximas horas.

El jefe comunal de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , precisó que la altura que alcanzó el río en esa zona obligó a trasladar a 260 vecinos . La mayor parte de los damnificados fue alojada en el Centro de Asistencia Integral N.º 1 , ubicado en Alto Verde , mientras que un grupo más reducido permanece en Colastiné Sur .

En el norte santafesino, el registro de la estación de Reconquista marcó este lunes una altura de 5,63 metros . De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial , esa medición supera en 33 centímetros el límite establecido para habitar la zona.

Poletti explicó que entre el viernes y el domingo se desplegaron operativos de supervisión con lanchas pertenecientes a los municipios y a la Provincia, junto con un vehículo anfibio. El objetivo fue identificar a los grupos familiares que seguían en áreas expuestas de la Vuelta del Paraguayo . Cuando el agua comenzó a entrar en sus casas, algunos optaron por dejar sus hogares y alojarse en el centro de asistencia.

El panorama también se volvió tenso en Arroyo Leyes, donde alrededor de 20 familias permanecen desde hace tres jornadas sin electricidad y enfrentan las dificultades que provoca el agua al avanzar sobre los caminos de ingreso a sus hogares.

Reclamos de vecinos por los cortes de luz en Arroyo Leyes

Frente a la ausencia de soluciones, los vecinos interrumpieron el tránsito sobre la ruta provincial 1 durante la tarde del domingo. Por su parte, el comité de emergencia advirtió que las áreas afectadas por las inundaciones estarán sujetas a interrupciones preventivas del servicio eléctrico.

Raúl, uno de los habitantes de la zona, manifestó su desacuerdo con la medida y explicó que las viviendas están acondicionadas para afrontar este tipo de situaciones: “Acá todas las casas están preparadas para la inundación porque yo hace 28 años que vivo acá y esta es la cuarta inundación”, afirmó. También señaló que las instalaciones eléctricas no representan un riesgo por estar elevadas: “Todos los cables de mi casa y de las otras casas son aéreos, no tenemos cables sobre la tierra”.

Los registros hidrométricos reflejaron que el río superó el umbral de evacuación en Santa Fe, donde alcanzó los 5,78 metros frente a una cota establecida en 5,70. Una situación similar se observó en San Javier, con una medición de 7,92 metros. Por su parte, San Lorenzo llegó a los 5,25 metros y se mantiene en nivel de alerta.

En Rosario y Villa Constitución, en cambio, los valores todavía no alcanzaron los límites de riesgo, aunque continúan en aumento: subieron 8 y 7 centímetros, respectivamente, durante las últimas horas.

La crecida del río Paraná también afecta a Corrientes y Entre Ríos

En Corrientes, la ciudad capital permanece bajo nivel de alerta. En tanto, Goya, uno de los principales centros urbanos de la provincia, registró una altura de 5,81 metros, es decir, 11 centímetros por encima del límite que activa las evacuaciones. Sin embargo, hasta el momento no se reportaron viviendas damnificadas.

Por otro lado, en Entre Ríos hay dos localidades que ya alcanzaron los parámetros de evacuación. Se trata de Paraná, donde el río llegó a los 5,69 metros, y La Paz, con una marca de 6,24 metros. En ambas ciudades, las zonas costeras quedaron bajo el agua.

En la capital entrerriana, el gobierno local coordina tareas junto a Defensa Civil, los cuerpos de bomberos y personal de apoyo en las áreas cercanas al río, con el objetivo de resguardar las casas y brindar ayuda a los vecinos perjudicados por la crecida.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, indicó que “no hubo mayores inconvenientes y la jornada de este domingo fue mucho más tranquila que la anterior”.

El funcionario explicó que en Toma Nueva la subida del río cubrió parte de la calle, aunque sin llegar a perjudicar a los habitantes. En Los Arenales, las barreras de contención instaladas evitaron que el agua ingresara a las casas, mientras que en Puerto Sánchez la comuna sigue incorporando tierra y arena para fortalecer los terraplenes de protección.

Operativos de asistencia y nuevos evacuados

En Bajada Grande, el personal de la Municipalidad lleva adelante inspecciones durante la mañana y la tarde para detectar qué necesitan los residentes y acercarles ayuda. Además, a lo largo del domingo, otras cuatro familias tuvieron que ser trasladadas fuera de sus hogares y se realizó un operativo coordinado entre bomberos, Defensa Civil y grupos de apoyo para rescatar a una mujer que cursa un embarazo de mellizos.

ALERTA POR LA CRECIDA DEL PARANÁ: COMENZARON LOS TRASLADOS DE FAMILIAS EN SANTA FE En la ciudad de Santa Fe, el río alcanzó los 5,76 metros y ya hay 217 personas evacuadas. En todo el Litoral, más de 4.500 afectados. Lo peor podría estar por venir: prevén que el agua siga subiendo y no descartan que alcance los 6,20 metros. — El Economista (@ElEconomista_) November 16, 2026

Dentro de las medidas de asistencia desplegadas, el gobierno municipal acondicionó un sector del camping de Bajada Grande para recibir a los damnificados. Allí instaló una carpa destinada a guardar herramientas, elementos y provisiones, y consiguió 14 camas para brindar hospedaje a las 14 personas que permanecen en el lugar.

La causa de esta problemática debe buscarse en las zonas más altas de las cuencas. Desde hace varias semanas, tanto el Paraná como el río Uruguay, que recorren las provincias afectadas, experimentan una importante suba en sus niveles debido a las abundantes lluvias registradas en Brasil, país donde tienen sus nacientes. Las precipitaciones están vinculadas con la influencia del fenómeno climático de El Niño.

Alertó por tormentas en Santa Fe y otras provincias

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia de nivel amarillo por tormentas que alcanza a nueve departamentos ubicados en el centro y norte de Santa Fe: 9 de Julio, Belgrano, Caseros, Castellanos, General López, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo y San Martín.

La advertencia estará vigente desde las 18 de este lunes hasta las 6 del martes. Frente a la posibilidad de que se produzcan nuevas complicaciones, las autoridades ya organizan los recursos necesarios para asistir a más personas damnificadas.

LOS VECINOS DE ALTO VERDE, SOLOS, FRENTE A LA CRECIDA DEL RÍO El Gobierno provincial no da respuesta a los vecinos. En Alto Verde, Santa Fe, atraviesan un escenario crítico porque el río Paraná alcanzó los 5,78 metros en el puerto local y superó el nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros. Un video muestra cómo son los propios vecinos que, con lo que tienen, se defienden del avance del agua. Los vecinos señalan que ningún funcionario, sin distinción de partido político, se acercó a brindar soluciones reales y cuestionan que las recorridas oficiales suelen limitarse a "sacarse una fotografía o grabar videos para redes sociales".Mientras trabajan por cuenta propia para contener el ingreso del agua a sus hogares, reclaman insumos básicos de defensa hídrica. "Nosotros necesitamos bolsas y arena, y nos arreglamos", resume una de las vecinas en un testimonio que se volvió viral. Video: reclamosensantafe — ÉPICA (@epicaOK) November 16, 2026

Por otro lado, para este lunes se estableció una alerta naranja que comprende a toda la provincia de Córdoba, San Luis, sectores de Mendoza y Buenos Aires, además de San Juan, La Rioja y Catamarca.